بحث امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد آخر تطورات الازمة الخليجية والجهود الكويتية الساعية لحلها عبر الحوار.

وذكرت وكالة الانباء القطرية ان ذلك جاء خلال استقبال الشيخ تميم اليوم للشيخ صباح الخالد والوفد المرافق ، حيث جرى استعراض العلاقات الاخوية الوثيقة اضافة الى مناقشة عدد من القضايا الاقليمية والدولية.

ونقل الخالد خلال اللقاء بحسب الوكالة تحيات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وتمنياته له وللشعب القطري المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الشيخ تميم الشيخ صباح الخالد نقل تحياته وتمنياته لاخيه صاحب السمو الامير وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التطور والنماء.

وكان الخالد قد وصل الى العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق اليوم في زيارة عمل رسمية لمدة يوم واحد.