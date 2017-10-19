سلم سفير دولة الكويت لدى أستراليا نجيب البدر النائب العام ورئيس ممثلي الحكومة بمجلس الشيوخ السيناتور الاسترالي جورج برانديس رسالة خطية من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب.

وقال السفير البدر اليوم ان الرسالة تضمنت إشادة دولة الكويت بالمواقف المبدئية والشجاعة التي اتخذها النائب العام الأسترالي تجاه التصريحات المتكررة المثيرة للجدل والتي تطرحها باستمرار السيناتور بولين هانسون والمعادية لمشاعر المسلمين ولنبذه للأفكار الداعية للتطرف والكراهية والتعصب وازدراء الأديان.

وأوضح السفير البدر انه نقل خلال الاجتماع حرص واهتمام وزير العدل بدولة الكويت لتقوية وتعزيز أطر التعاون القانوني والقضائي بين الكويت وأستراليا وذلك في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات كافة.

وافاد بانه بحث خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب والذي يتطلب تضافر الجهود على المستوى الثنائي والدولي.

من جانبه رحب النائب العام بتفعيل أطر التعاون القانوني والقضائي والأمني بين الكويت وأستراليا مؤكدا أهمية تضافر وتوحيد الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب .

وكان السفير البدر سلم وزير العدل الاسترالي ومساعد رئيس الوزراء لمكافحة الإرهاب ميشيل كينان رسالة خطية من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب يوم الاثنين الماضي تتعلق بتعزيز التعاون القضائي.