

اكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي اليوم حرص الحرس على مد جسور التعاون مع أفضل الكليات العسكرية والأمنية في العالم لاكتساب خبرات جديدة تسهم في صقل كفاءة ضباط الحرس الوطني.

جاء ذلك في تصريح صحفي صادر عن الحرس الوطني عقب حفل ختام دورة (سيكولوجية القائد) التي اقيمت بالتعاون مع أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية وبمشاركة ضباط من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإدارة العامة للاطفاء.

وقال الفريق الرفاعي ان الدورة تأتي في إطار خطط الحرس الوطني التطويرية المنبثقة من الوثيقة الاستراتيجية 2020 (الأمن أولا) بتوجيهات من القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد .

وأضاف أن اهمية الدورة تتمثل في نوعية المحاضرين من الجانب البريطاني الصديق وكذلك المادة العلمية المقدمة عن سيكولوجية القائد وتدريبه على صنع القرار ومتابعة التنفيذ وأثرها النفسي على الجمهور المستهدف. وأشاد بمشاركة الجهات العسكرية الكويتية التي تجسد مبدأ التكامل بينها والسعي نحو تحقيق الاستفادة للجميع.

وشهد الحفل قائد العمليات والخطط في الحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال ذياب والملحق العسكري البريطاني لدى دولة الكويت وممثلون عن وزارتي الدفاع والداخلية والإدارة العامة للاطفاء.