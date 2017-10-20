الزين الصباح: سياسة الباب المفتوح منهج وزارة «الشباب» لتمكينهم ومساعدتهم

الجوعان: «الصندوق الوطني» تبنى مبادرات تسهم في دعم الشباب

عاطف رمضان

وقعت وزارة الدولة لشؤون الشباب مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تأكيدا على مبدأ التعاون بين الجهات لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع.

وخلال مؤتمر صحافي عقد أمس لهذه المناسبة، قالت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح ان توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة و«الصندوق» هو جزء من الشراكة التي تتم بين مختلف الجهات الحكومية لدعم الشباب وتهيئة البيئة المناسبة لهم، لبدء مشروعاتهم، وشق طريقهم نحو المستقبل.

وأضافت الشيخة الزين الصباح أن الشباب هم الركيزة الأهم في بناء المجتمع، ومن هذا المنطلق ندعم الطاقات الشبابية المبدعة في شتى الميادين.

وأوضحت أن هذه المذكرة ستضع أساسا راسخا للتعاون بيننا في مجال إعداد وتقديم برامج توعوية للشباب بهدف ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، والتنسيق حول إعداد برامج تدريبية مشتركة بهدف تنمية وتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم فضلا عن الاستفادة في مجال الإعلام المشترك عن طريق التسويق والترويج من قبل الطرفين من خلال الوسائل المتاحة، وتبادل المعلومات والإحصاءات الخاصة باحتياجات سوق العمل.

وأشارت إلى أن سياسة الباب المفتوح هي منهج مستمر تتبعه الوزارة لتكثيف جسور التواصل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالشباب من أجل تمكين الشباب ومساعدتهم في تحقيق آرائهم وصقل مواهبهم من خلال الدعم الاستراتيجي واللوجستي والإعلامي والمادي.

من جانبه أكد رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان انه انطلاقا من كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتوجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والقيادة السياسية في الكويت هناك اكثر من مرحلة وضعتها وزارة «الشباب» نصب أعينها في دعمها وتوجيهها للشباب ومحاولة مساعدتهم في اكثر من جانب.

وأضاف أن دورنا في «الصندوق» مكمل لدور الوزارة فهذا التكامل بين الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص نأمل أن ينقلنا لمرحلة مقبلة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن هذه الاتفاقية لم تكن الأولى فهناك اتفاقيات تعاون مشتركة متعددة لكن هذه الاتفاقية بمنزلة منطقة التأسيس ومن ثم ننتقل لمرحلة التنفيذ.

ولفت إلى أن هذه المذكرة تعتبر إضافة لسلسلة تعاون قائمة بين الصندوق الوطني وأهم الجهات التي تتعامل مع فئة الشباب من هيئات وجامعات ومنظمات، مؤكدا أن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب يعتبر من أولويات الصندوق الوطني، مشيرا إلى تبني الصندوق الوطني مبادرات تسهم في دعم الشباب منها تطوير براءات الاختراع المسجلة وتسويقها كمشاريع ذات جدوى اقتصادية وتجارية.

بناء منظومة متكاملة تساند الشباب في بناء كويت المستقبل

قالت الشيخة الزين الصباح في تصريح صحافي إن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والصندوق الوطني تهدف لمد الجسور بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الثالث الذي هو قطاع تنافسي شبابي ريادي نأمل بناءه عبر هذه الشراكة مع الصندوق بكوادر وأياد شبابية مبدعة مميزة.

وقالت إن الوزارة تسعى لبناء منظومة متكاملة تساند الشباب في بناء الكويت التي نتمناها، داعية شبابنا الذين يريدون أن يعملوا من خلال هذه المنظومة إلى زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الدولة لشؤون الشباب أو زيارة مقر الوزارة الكائن في برج الحمراء للتعرف على مزيد من مشروعات الوزارة.

وأشارت إلى أن هذا القطاع الثالث التنافسي الشبابي الريادي سيسد الفجوة بين القطاعين الخاص والحكومي.