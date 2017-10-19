حذرت وزارة الخارجية الامريكية اليوم رعاياها من "مخاطر" السفر الى السودان.

وقالت الوزارة في تحذير للسفر انه يتحتم على المواطنين الأمريكيين "تجنب جميع أنواع السفر" الى إقليم دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مع دراسة الامر بعناية قبل التخطيط للسفر الى مناطق أخرى في السودان وذلك على خلفية "مخاطر الإرهاب والنزاع المسلح وجرائم العنف".

وأضافت ان هناك "جماعات إرهابية في السودان أعلنت نيتها الاضرار بالغربيين والمصالح الغربية عبر عمليات انتحارية وتفجيرات وعمليات اطلاق نار وخطف".

وأشارت الى ان "جرائم العنف التي تستهدف الغربيين بما يتضمن الخطف وعمليات السرقة المسلحة واقتحام المنازل وسرقة السيارات يمكن ان تحدث في أي مكان بالسودان ولكنها منتشرة على وجه خاص في ولايات دارفور".