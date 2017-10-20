الراشد: ضرورة مواكبة التطورات الإعلامية وتأهيل الطلبة على أحدث وسائل الإعلام

الأنصاري: الإعلام سلاح ذو حدين والمسؤولية تكمن في كيفية بناء إعلام نزيه ينشر العلم والمعرفة



عبدالله الراكان

دعا رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ «كونا» الشيـخ مبـارك الدعيـج الشباب الكويتيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والمساهمة في استكمال مسيرة النهضة والبناء التي تمضي قدما، معربا عن ثقته الكبيرة في كفاءة أبناء الكويت وقدرتهم على العطاء المتواصل في مختلف الميادين والمجالات فهم الثروة الحقيقية للكويت، مشيدا بجهود الشباب الكويتيين في شتى المجالات.

وأضاف الدعيج في كلمته أثناء احتفال «كونا» بتخريج الطلبة المتدربين في «برنامج كونا التدريبي الرابع» لتأهيل الطلبة الجامعيين لسنة 2017 الهادف إلى تدريبهم على المهارات الصحافية بحضور مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري ورئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا البروفسور دونالد بيتس ونائب رئيس مجلس إدارة «كونا» الزميل عدنان الراشد، اضاف أن الدورة تعد إحدى المساهمات المشتركة في دعم خطط الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة، معربا عن الشكر لأساتذة جامعتي الكويت والخليج للعلوم والتكنولوجيا على تعاونهم المثمر والبناء في الإعداد لهذه الدورة.

وأوضح أن البرنامج التدريبي الذي أطلقته «كونا» قبل 4 سنوات حقق نجاحا كبيرا، آملا أن يشهد البرنامج في السنوات المقبلة تطورا ملموسا ليضم أعدادا كبيرة من الخريجين ويشمل العديد من التخصصات العلمية التي تحتاج إليها الكويت.

من جانبه شدد نائب رئيس مجلس إدارة «كونا» الزميل عدنان الراشد في كلمة مماثلة على ضرورة مواكبة التطورات الإعلامية عمليا وعلميا لتأهيل الطلبة على أحدث وسائل الإعلام التي تعد من متطلبات العصر الحديث.

وقال إن العمل الإعلامي والصحافي يتطلب مهارة شخصية ومن ثم صقلها بالعمل والخبرة مضيفا أن الجانب العملي يكمل الجانب العلمي خاصة عند الطلبة حديثي التخرج الذين يمتلكون مقومات علمية جيدة تحتاج إلى تأهيل ميداني يساعدهم على الانخراط في سوق العمل.

سلاح ذو حدين

من جهته قال مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري في كلمة خلال الحفل إن الإعلام سلاح ذو حدين، وان المسؤولية تكمن في كيفية بناء إعلام بناء ناجح ونزيه ينشر العلم والمعرفة للمجتمع.

وأضاف أن جامعة الكويت تعمل على مد جسور الشراكة مع قطاعات المجتمع المختلفة لتدريب الطلبة الجامعيين وإكسابهم الخبرات العملية المطلوبة لتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدا أن الاستثمار في العنصر البشري هو إحدى ركائز التنمية التي تنشدها الكويت.

وأعرب عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من طلبة الإعلام بجامعة الكويت للسنة الرابعة على التوالي، مشيدا بجهود القائمين من «كونا» على تدريب الطلبة على المهارات الصحفية «التي كانت ناجحة بكل المقاييس».

شراكات مجتمعية

بدوره أكد رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا البروفسور دونالد بيتس في كلمة مماثلة أن الجامعة على يقين أن هناك خبرات يمكن أن يكتسبها الطالب في مؤسسات المجتمع المختلفة.

وأشار إلى حرص الجامعة على عمل شراكات مجتمعية تهدف إلى تطوير العملية التعليمية في الكويت وضمان مستقبل أفضل للطلبة، معربا عن شكره لـ «كونا» على منح الطلبة الفرصة لتنمية قدراتهم وإظهار إبداعاتهم الصحافية.

صدى إعلامي

بدوره أثنى نائب المدير العام لقطاع التحرير في «كونا» الزميل سعد العلي في كلمة مماثلة على حب الطلبة للتعلم واكتساب المهارات الصحفية وجهودهم الواضحة خلال فترة التدريب من خلال التقارير الإخبارية التي عملوا عليها ولاقت صدى إعلاميا كبيرا في مواقع الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال إن «الإعلام أصبح أفضل مرجع ومستشار في وقتنا الحاضر نلجأ له لأخذ المعلومة التي نحتاجها»، مشيرا إلى أن الإعلام الكويتي يتميز بنزاهته وسمعته الطيبة في العالم كله وعلى الطلبة أن يكونوا خير سفراء لهذا الإعلام.

من جانبها قالت الطالبة عائشة الكندري في كلمة ألقتها نيابة عن الطلبة الخريجين إن الدورة أتاحت الفرصة للمتدربين لمعرفة شخصيات رائدة في مجال الإعلام وكان لها أثر كبير في غرس الإبداع والانضباط والعمل والتعاون في المجال الإعلامي والصحافي وصقل شخصيات الطلبة وإبراز طاقاتهم.

واعتبرت أن (كونا) مفخرة في العمل الإعلامي الكويتي وأنها مؤسسة وطنية تبرز دور الكويت الإعلامي بوجه مشرف للعالم، معربة عن الشكر للاهتمام الكبير الذي تلقوه من الجامعة.

الراشد لإعادة النظر في المناهج المقدمةلطلبة «الإعلام»

أكد نائب رئيس مجلس إدارة «كونا» الزميل عدنان الراشد أن وكالة الأنباء الكويتية تغطي 50% من جهد الصحافة المحلية، داعيا المسؤولين في قسم الإعلام بجامعة الكويت إلى إعادة النظر في المناهج التي تدرس للطلبة، مضيفا أن الكثير من طلبة قسم الإعلام الذين يتدربون في «كونا» والصحف المحلية يقولون إنهم درسوا مناهج قسم الإعلام لكن الواقع الإعلامي المحلي شيء آخر.

وأشار الراشد إلى أن غالبية خريجي قسم الإعلام في كلية الآداب يتجهون للعمل في أقسام العلاقات العامة بجهات الدولة لا يمارسون الإعلام بشكله الحقيقي رغم أن الكويت تزخر بالكفاءات الإعلامية، لكن فرق المناهج عن الواقع العملي يشكل حاجزا بسيطا، موضحا أن وكالة الأنباء الكويتية مستعدة لتأهيل وتوظيف وتدريب خريجي قسم الإعلام الذي يجب أن يكون الرافد الأول للإعلامين في الكويت.

الطلبة المكرمون:

دانة الشايجي

عبدالله العويسي

عبدالله العنزي

فرح الحداد

فاطمة حسين

سارة دشتي

احمد الفيلكاوي

سارة العتيبي

الاء البعنون

عبدالله مزعل

جمال الكندري

سلمان المطيري

سارة راشد

عبداللطيف الدوسري

ريم العنزي

ريم الرشيدي

بشاير العتيبي

فهد الدواس

ماجد الغانم

قيروان العثمان

نوره محمد

شريفة الفارسي

عايشة الكندري

وجد المطيري

سارة المسلم

المدربون المكرمون