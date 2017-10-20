مكتبتي





تيسير النجاة

يحتوي الكتاب على المستوى الأول من سورة الناس إلى سورة الأعلى، ويتضمن تدريبات ميسرة لحفظ القرآن الكريم، فيها فقرات إثرائية متنوعة، وفقرات علمية لتوضيح بعض معاني الكلمات الصعبة، وبعض التفاسير المبسطة، وفقرات ثقافية تحوي صورا توضيحية تكسب الطفل المعرفة بطريقة مشوقة، وتشجعه على فعل السلوكيات الحسنة، كما تتضمن فقرات ترفيهية هادفة فيها بعض الرسوم والألعاب الهادفة التي تزيد من تفاعل الأطفال مع المنهج.

نعطي نسعد

عامر يشعر بالملل، فتحاول أمه أن تساعده بأفكار يطبقها ليشغل وقت فراغه، لكن جميع هذه الأفكار لا تخرج عامر من حالة الملل التي يشعر بها، ويظل عامر على هذه الحال من الملل الى أن يقضي نهار يوم سعيد مع جاره أحمد، فيتعلم منه كيف يشغل وقته بالعطاء ومساعدة الآخرين.العطاء والتطوع بهدف إسعاد الآخرين يدخل الفرحة إلى قلوبنا.. كما أنه يملأ الوقت بما ينفع الجميع، سواء صاحب العمل أو من نعمل من أجله..كان عامر سعيدا جدا بعمله، ولم يعد يشعر بالملل.. هيا نحاول أن نكون مثل عامر.. القصة تتضمن معاني أخرى جميلة، ونشجعك على البحث عنها قراءتها.. وهي من تأليف الكاتبة عائشة بوعمر.

ألغاز

جميعنا نحب الألغاز، ونشعر بالفخر عندما نتمكن من حل لغز يعجز الكثيرون عن حله، في هذا الكتاب مجموعة متميزة من الألغاز الكثيرة المتنوعة، بعضها يحتاج تفكيرا عميقا، وبعضها سهل ويحتاج إلى قليل من التفكير، والآخر يحتاج نظرة سريعة من الأطفال الأذكياء مثلكم.. عموما، نحن نصحكم بالبحث عن هذا الكتاب ومثله، وعدم إضاعة الوقت في أشياء غير مفيدة.. الألغاز مليئة بالترفيه كما أنها رياضة للعقل والفكر، وتنمي المعرفة العامة والقدرة على حل الأمور الصعبة.. وليست مجرد لهو ولعب.

مذكرات قرية الأرز

الأرض صديقة الإنسان ومصدر قوته ورزقه، تهبه خيراتها بالقدر الذي يعطيها من وقته وجهده، ولكنها أحيانا تكون قاسية ومجحفة بحقه إذا لم يعتمد في عمله في الأرض على المعرفة والتجربة. توضح القصة أنه ما كان يوما من الأيام حقيقة ثابتة تدر خيرات الأرض على المزارعين قد يكون اليوم مثيرا لدهشة أحفادهم وربما استهزائهم، وقد يحدث ألا يناسب الفلاحين في المستقبل ما هو اليوم مثار إعجاب الآباء والأجداد.الكتاب من تأليف الكاتبة هيمي المفتي، ونشر: دار كلمات.

أبنائي الصغار

إعداد: د. طارق البكري

هبة الطفولة الكويتية

«انتخبوا فاطمة» قصة جديدة جميلة، تجدون ملخصا لها هنا اليوم على شكل قصة مصورة.. القصة من تأليف الكاتبة الكويتية المتميزة هبة مندني.. التي يمكن أيها الأحبة أن نعتبرها «هبة» الطفولة الكويتية، فمسيرتها الجميلة في أدب الطفل مسيرة منطلقة، ناجحة، مؤثرة.. فقد قدمت لنا العديد من القصص المفيدة، والتي تتضمن العديد من المعاني الرائعة.. واليوم تجدد لنا عطاءاتها بهذه القصة الممتعة، التي تحكي قصة فاطمة التي تؤمن بالديموقراطية.. العبرة ليست بالانتخابات، وليست المسألة مجرد أن تصل الطالبة فاطمة إلى مجلس الطالبات.. بل هو عنوان للتعاون والتراحم والمحبة، والأشد أهمية خدمة الآخرين، لأن هذه الخدمة تجمع كل الخصال السابقة التي تؤدي بمجموعها إلى وطن محب متماسك.. نعشقه ويعشقنا.. نخلص له ونفديه بلا مصالح شخصية.. هذه القصة أيها الأحبة تعلمنا الكثير، ليس المقصود بها السياسة بمفهومها السائد.. فكل شيء في الحياة يحتاج لسياسة وحسن تدبير.. وكما أن حسن الخلق سياسة حكيمة.. كذلك التواضع والتفاني واحترام الكبير والصغير.. وايضا بذل الغالي والرخيص من أجل الوطن.. فكل هذا يعبر عن الحب للوطن بكل تفاصيله.. وأنا أيها الأصدقاء قررت أن انتخب قصة «انتخبوا فاطمة» لتكون القصة المصورة في هذا العدد، وهي قصة جميلة نشرتها مجلة «كونا الصغير» ملخصة في عددها الأخير، كما نشرتها هبة قبل أيام في كتاب جميل رائع.. ونحن الآن ننشرها حتى تصل إلى جميع القراء الصغار في الكويت والعالم العربي عبر صفحة الأطفال في جريدة «الأنباء».

شكراً هبة.. شكراً جريدة «الأنباء».. شكراً «كونا الصغير».. شكراً لكل من يزرع الحب والأمل في قلوب الأطفال..

للتواصل مع الصفحة يمكنكم مراسلتي على الإيميل:

DOCBAKRI@YAHOO.COM

العدد 13 من مجلة «كونا الصغير»





مجلاتأصدرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) العدد الـ 13 من مجلتها الفصلية الخاصة بالطفل «كونا الصغير» بالتزامن مع عودة الطلاب الى مدارسهم، متضمنة العديد من الموضوعات المشوقة والمفيدة، مساهمة منها في رفد ثقافة الطفل في الكويت بأسلوب صحافي ترفيهي ومعرفي جذاب.

وقالت المجلة في افتتاحيتها تحت عنوان «رحلة العلم»: «في كل يوم هناك جديد نتعلمه وفي كل لحظة يوجد جديد نستفيد منه».

وضم العدد موضوعات تربوية وعلمية وثقافية وقصصية منوعة، منها تحقيق عن نادي مكارم الصيفي وتعريف معنى الحزاية وحرفة النكاسة في الموروث الشعبي الكويتي وفن النهمة البحري الخليجي.

وفي باب رواد من بلادي خصص العدد اربع صفحات لأربع شخصيات كويتية كان لهم دور ريادي في تاريخ البلاد وهم: أحمد السرحان وفلاح الحجرف وخالد الغنيم وعلي البريكي.

وضم العدد ايضا مجموعة متنوعة من القصص المصورة وهي «مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع» و«لا وقت للكسل» و«انتخبوا فاطمة» و«القصر المهجور» و«أحمر أخضر أصفر» و«العملاق الشرير».

كما ضم العدد مجموعة متفرقة من الموضوعات منها قصيدة «تحلو العودة للمدرسة» وقصص «رحلة الى الماضي» و«مدرستي الجميلة» و«العصفور والغصن» و«أحب نفسي»، اضافة الى قصة الغلاف «مشهور المشهور» وغيرها من الموضوعات المتفرقة والتسالي والالعاب.

وكانت «كونا» أصدرت العدد الأول من مجلة الأطفال الفصلية «كونا الصغير» في شهر سبتمبر 2014 بهدف تثقيف أبنائنا الصغار بمجال العمل الصحافي وتعريفهم بفنون الكتابة الصحافية المتنوعة واكتشاف مواهبهم المختلفة.

كلمات في القراءة





القراءة تصنع الإنسان الكامل.

فرانسيس بيكون

قيل للمأمون ما ألذ الأشياء؟

قال: التنزه في عقول الناس (يعني القراءة في الكتب).

قال الشاعر أحمد شوقي:

أنا من بدل بالكتب الصحابا

لم أجد لي وفيا إلا الكتابا

سأل نيوتن عن سر عبقريته فقال:

لقد وقفت على أكتاف العمالقة الذين جاؤوا قبلي (يعني قراءته لكتبهم).

قال جون لوك:

التفكير هو الذي يجعل ما نقرؤه ملكا لنا.

قال عباس محمود العقاد:

لا أحب الكتب لأنني زاهد في الحياة.. لكنني أحب الكتب لأن حياة واحدة لا تكفيني.. ومهما يأكل الإنسان فإنه لن يأكل بأكثر من معدة واحدة، ومهما يلبس فإنه لن يلبس على غير جسد واحد، ومهما ينتقل في البلاد فإنه لن يستطيع أن يحل في مكانين. لكنه بزاد الفكر والشعور والخيال يستطيع أن يجمع الحيوات في عمر واحد، ويستطيع أن يضاعف فكره وشعوره وخياله، كما يتضاعف الشعور بالحب المتبادل، وتتضاعف الصورة بين مرآتين.

وقال آخرون:

٭ ينبوع الحكمة تتدفق مياهها فوق ربوع الكتب.

٭ الكتاب مفيد علم من سلف باق لمن خلف.

٭ القلم لسان الغائب.

٭ الكتاب الصاحب الذي لا يعاملك بالمكر، ولا يخذلك بالنفاق، ولا يحتال عليك بالكذب.

٭ الكتاب أوفى صديق، فهو لا يكذب ولا ينافق.

٭ الكتاب هو المعلم الذي يعلم من دون عصا.

٭ شيئان يحفزان على القراءة متعتها والتفاخر بها.

٭ القراءة متعة لا تنتهي.

٭ القراءة مفتاح العالم.

٭ ليس عليك ان تحرق الكتب لتدمر حضارة فقط اجعل الناس تكف عن قراءتها ويتم ذلك.

٭ اذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتاب لا ينفع.قالوا

عالم الحيوان





الخيول العربية

ارتبطت الخيول ارتباطا وثيقا بحياة العرب قديما، وكان لها مركز متميز ومرموق، وتعد رمزا للقوة والبطش والشهامة والإقدام، كما تعد رمزا لقوة وضعف القبائل، حيث كانت تقاس قوتهم بمقدار ما تملكه الخيول من ميزات وخصائص ومنها:

٭ الثبات والتحمل: وهذه من اهم الميزات التي تتصف بها الخيول العربية، ولهذا السبب كانت إنجلترا خلال فترات استعمارها تسعى من حين الى اخر لتحسين سلالة خيولها بإحضار الخيول العربية لإكساب تلك الإنجليزية صفات التحمل والثبات وقطع المسافات الطويلة بغية تقريب المسافات بين المملكة والبلاد والمستعمرة.

ويعود السبب في هذا التحمل والثبات الى تمتع الحصان العربي بجهاز تنفسي سليم، بالإضافة الى قصبة هوائية واسعة ورئتين كبيرتين، وصحة جيدة تساعده على الشفاء السريع وجبر الكسور بوقت اقصر مما تتطلبه سلالة أخرى.

٭ الخفة والسرعة: يمتاز الحصان العربي بالخفة والسرعة والرشاقة، وذلك بسبب عضلاته القوية التي تسمح له بالتحرك بسهولة، إضافة إلى حجمه المعتدل مما يخفف من وزنه وثقله، ويساعده كل ذلك على التنقل بسرعة وخفة أكثر.

٭ الشجاعة: يتمثل ذلك في المعارك الحربية التي تخوضها الخيول وكذلك في صيد الوحوش المفترسة فهو لا يهاب الأسد ولا النمر.

٭ الاستعداد للتعلم والتجاوب: يمتاز الجواد العربي بذكائه وقدرته على التعلم، فهو بحاجة إلى فترة تدريب بسيطة ليقوم بالمهام الموكلة إليه، ويصل الجواد إلى مستوى عال من التدريب حيث يستغني فارسه عن اللجام.

النسر

النسر هو أكبر طائر من الجوارح، منها ما يعتبر من نسور العالم القديم ويندرج تحت عائلة accipttridae، ومنها ما يعتبر من نسور العالم الجديد ويندرج تحت عائلة cathartidae. يعيش في آسيا وأوروبا وأفريقيا.

يتميز بأجنحته الطويلة التي تحركها عضلات قوية مما يجعله قادرا على الطيران عاليا لمسافات طويلة، نظره حاد، ومخالبه حادة كبيرة معقوفة، منقاره معقوف وحاد، يقتات بالجيف والفئران والأرانب والزواحف.

يمكنه فتح جناحيه حتى 280 سم، يتغذى النسر على جيف الحيوانات فقط.

يتلاءم مبنى جسمه لهذا الغرض جيدا: منقاره كبير وقوي وحاد ويمكنه تمزيق الجيفة وفتح فتحة في جلدها ومن ثم تناول قطع اللحم منها.

رقبته طويلة وخالية من الريش، مما يمكنه من الدخول إلى الجيفة عبر الفتحات التي فتحها في جلد الجيفة دون أن تطوله الأوساخ.

وعند العرب فإن النسر يعد من المخلوقات الوضيعة لأنه يتصف بصفات غير محمودة من أهمها الجبن، فهو لا يقدم على فريسته ولا يحرك ساكنا حتى تخرج روحها، وهو من بين الطيور والجوارح مختص بالتعامل مع الجيف، في حين أن جوارح أخرى كالعقاب مثلا لا تأكل إلا من صيد مخالبها من الصيد الطازج الجديد، بينما النسر مرابط عند الجيفة التي ليس لها شعور.

وفي التفكير الغربي الاميركي على وجه الخصوص نجد الطير المسمى بالإنجليزية eagle يتصدر كثيرا من الشعارات، فهو يوجد على كثير من شعارات الحكومة الأميركية وإداراتها المختلفة، ويظهر في كثير من قصص الأطفال كالنسر الذهبي مثلا، كما يستخدم في الأدب الأميركي أيضا كرمز للحرية والانطلاق والعلو.

ولما احتك العرب بالأميركيين ترجموا اسم هذا الطير بالنسر، وأخذوا معه استخدامه في الأدب والكتابة كرمز لصفات إيجابية.

لكن حدث خطأ فادح هنا في الترجمة إلى العربية، إذ إن الطير المسمى بالإنجليزية eagle ليس هو النسر إطلاقا، وانما هو العقاب كما هي الترجمة الصحيحة له، أما النسر فهو الذي يطلق عليه بالإنجليزية vulture وتصفه المعاجم الإنجليزية بما ينطبق على وصفه في العربية.

لكن في العصر الحديث أصبحنا نرى النسر رغم مكانته الوضيعة في مخيلة العرب يرد كرمز لصفات إيجابية كالشجاعة والصمود والإقدام والكرامة والعلو والسمو، صفات تشيد بالنسر وتخصه من بين الطيور بالفضل والتنويه، حتى فاق بالمديح على الصقر الذي هو من أجل الطيور وأعلاها مكانة.

شعر

أمّي وأَبِيْشعر:

شعر: د.عاطف العيايدة

أُمِّيْ وَأَبِيْ فَوْقَ الْرَّاْسِ

بِكُمَاْ وَصَّىْ رَبُّ الْنَّاْسِ

مَنْ غَيْرُكُمَاْ يَأْ أَحْبَاْبِيْ

فِيْ الدُّنْيَاْ كَاْنَاْ جُلَّاْسِيْ

يَاْ خَيْرَ دُعَاْءٍ أَرْجُوْهُ

أَنْتُمَاْ فِيْ الْظُّلْمَةِ نِبْرَاْسِيْ

إْنْ خِفْتُ أُنَاْدِيْ يَاْ أَبَتِيْ

مَنْ غَيْرُكَ يَقْتُلُ وِسْوَاْسِيْ

يَاْ حِضْنَ الْأُمِّ أَيَاْ سَكَنِيْ

يَاْ عِقْدًاْ يَلْمَعُ كَاْلْمَاْسِ

سَتَظّلُّ عُيُوْنِيْ تَرَىْ بِكُمَاْ

يَاْ نَبْضًاْ يَسْبِقُ أَنْفَاْسِيْ

قَلْبِيْ لَاْ زَاْلَ إِذَاْ ذُكِرَاْ

يَتَوَقَّدُ فِيْهِ إِحْسَاْسِيْ

ماذا تقول؟

العطس





قصة مصورة









حكم

٭ من أدّب ولده صغيرا سّر به كبيرا.

٭ من أعانك على الشر ظلمك.

٭ من أعطى وقت الحاجة كانت عطيته مضاعفة.

٭ من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.

٭ من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي.

٭ من لم يعلمه أبواه علمته دنياه.

٭ من هز بيت جاره سقط بيته.

٭ ليس الفخر أن تقهر قويا، بل الفخر أن تنصف ضعيفا.

٭ لو رأيت الكل يمشي عكسك لا تتردد، امش حتى لو أصبحت وحيدا، فالوحدة خير من أن تعيش عكس نفسك لإرضاء غيرك.

٭ كن جبلا ولا ترهبك قوة الضربات، فقد ثبت في تاريخ الأبطال أن النصر في الحياة يحصل عليه من يتحمل الضربات لا من يضربها.

٭ يسخر من الجروح، كل من لا يعرف الألم.

٭ لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه.

٭ قد يرى الناس الجرح الذي في رأسك، لكنهم لا يشعرون بالألم الذي تعانيه.





لون





متاهة





الاختلافات

بين الرسمين عشرة اختلافات حاول العثور عليها في أسرع وقت ممكن



