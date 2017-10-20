بشرى شعبان

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية تعميما بشأن تسجيل العقود غير محددة المدة للعمالة الوطنية وعقود مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام فيها أسيل المزيد أمس في تصريح صحافي: إن إدارة تنمية العمالة الوطنية وإدارات العمل المختصة ستقوم بتسجيل عقود العمل غير محددة المدة للعمالة الوطنية أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك مرة واحدة عند التعاقد للمرة الأولى.

وبينت المزيد أن تجديد أذونات العمل سيتم دون الحاجة لإيداع نسخة جديدة لهذه النوعية من العقود وبذات الضوابط السابقة مع الاحتفاظ بالميزة الأفضل للعامل في كل الأحوال.

وأوضحت ان تسجيل نسخة جديدة من هذه العقود سيكون في حال حدوث تغيير في الالتزامات الواردة على العامل أو في مسماه الوظيفي.