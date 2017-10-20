محمد راتب

اعلن رئيس مجلس إدارة تعاونية مشرف عبدالرحمن القديري: ان الزكاة في الشرع الإسلامي فريضة شرعية فرضها الله وجعل المقصود منها صلاح أمور البلاد والعباد، وهي ثالث أركان الإسلام الخمسة، واقترنت الزكاة بالصلاة في القرآن في اثنين وثمانين آية منها قوله تعالى: {وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، وقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) لذلك تحرص تعاونية مشرف عليها سنويا لتصل الى مستحقيها عبر بيت الزكاة، جاء ذلك اثناء زيارة وفد من بيت الزكاة برئاسة مدير ادارة تنمية الموارد نايف الجيماز وأبرار الياسين الى جمعية مشرف التعاونية لتسلم شيك الزكاة البالغة قيمته 193 الف دينار.

ورحب القديري وأعضاء مجلس الادارة أمين الصندوق وائل المسعود وأمين السر وليد الرشدان والمدير المالي والإداري محمد طاهر بالوفد وأعربوا عن اعتزازهم وتقديرهم للدور البناء الذي يقوم به بيت الزكاة في خدمة جميع شرائح فئات المسلمين وتفعيل دورها في المجتمع مع بيت الزكاة الجهة الحكومية الوحيدة المختصة.

وأكد القديري ان حرص جمعية مشرف التعاونية يأتي في اطار تجسيد الأهداف السامية للإسلام وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي ورعاية الأسر المستحقة التي يكفلها بيت الزكاة وتوفير متطلبات العيش الكريم والتراحم بين أفراد المجتمع ودعم وتفعيل مسيرة العمل الخيري في المجتمع الكويتي.