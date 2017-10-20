أحال وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري واقعتين إلى النيابة العامة بشبهة إهدار المال العام في مناقصات وعقود الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وقال الجبري لـ «كونا» أمس ان ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة والمساعي المستمرة لمتابعة تنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة بغية محاسبة المسؤولين والإيفاء بالعهود السابقة التي التزم بها أمام مجلس الأمة.

وأكد أن أحدا لا يعلو على المساءلة القانونية والجميع سواء أمام القانون ولا مجال لحدوث أي مخالفة أو انتهاك وذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وهذا ما قد تعهد به شخصيا.

وأفاد بأنه تجري حاليا مراجعة كل العقود والمناقصات الخاصة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفق لجان حيادية من قانونيين ومحاسبين تم تعيينها لحصر المخالفات والتجاوزات لاتخاذ اللازم قانونا حيال تلك العقود والمناقصات.