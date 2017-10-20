دارين العلي

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري ان الوزارة إلى الآن لم تتسلم أرض المحطة المزمع إنشاؤها في النويصيب من قبل البلدية، لافتا الى أنه فور رد تسلمها بشكل رسمي ستبدأ العمل بها، مثمنا تعاون البلدية البناء مع الوزارة والذي يخدم الصالح العام.

وشدد بوشهري في تصريح صحافي على ان محطة النويصيب أحد المشاريع المستقبلية المهمة التي وضعتها «الكهرباء» ضمن خطتها، مشيرا إلى أن الوزارة لديها العديد من المشاريع التي تغطي الاستهلاك الزائد في الكهرباء والماء بشكل مستمر، مشيرا الى الخطط الاستراتيجية توضع لتطوير الإنتاج في الكهرباء وفي المياه بما يتوافق مع التوسع العمراني والزيادة السكانية في البلاد.

وفي سياق منفصل، شدد بوشهري على أنه «لا مساس بمكافآت المواطنين العاملين بمواقع العمل التابعة للوزارة»، مؤكدا السعي لإقرار مزايا وبدلات جديدة لتشجيع العنصر الوطني على الالتحاق بالعمل في مواقع مختلفة.

وقال بوشهري ان الوزارة ارتأت إقرار مجموعة من المزايا والبدلات للمهندسين والفنيين من المواطنين العاملين في مواقع معينة، وذلك بعد أن لوحظ عزوف العنصر الوطني عن الالتحاق بالعمل فيها.

وأوضح ان قرار وقف المكافأة الخاصة يقتصر فقط على المعينين الجدد «بعد أن أصبحت أعداد الموظفين من المواطنين في تلك المواقع تفوق الأعداد المطلوبة»، مؤكدا ان «المكافآت لا علاقة لها بالكادر الوظيفي».