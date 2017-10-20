أسامة أبوالسعود
أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عددا من القرارات بنقل مجموعة من مديري الإدارات والمراقبين شملت الآتية أسماؤهم وقرين كل منهم وظيفته المنقول إليها:
- خالد بريجان الحيص مديرا لإدارة مساجد محافظة حولي
- إبراهيم عبدالله الخزي مديرا لإدارة مساجد محافظة العاصمة
- علي عبدالله شداد شامان مديرا لإدارة مركز نظم المعلومات
- إبراهيم احمد عيسى العبيدلي مديرا لمكتب خدمة المواطن
- بدر معجون حميدي الضفيري مديرا لإدارة الثقافة الإسلامية
- بدر فالح خليفة العازمي مديرا لمكتب التوجيه المجتمعي
- سامي محمد سامي العازمي ـ مديرا لمكتب العلاقات العامة.
- أحمد إبراهيم العنجري ـ مراقبا لشؤون صيانة المساجد الوقفية بإدارة الإسناد.
- ماجد عيسى الشعيب ـ مراقبا لشؤون الصيانة بإدارة مساجد محافظة حولي.
- مزيد زعال الضفيري ـ مراقبا للخدمات بإدارة المسجد الكبير.
- نواف فيصل العميري ـ مراقبا للخدمات المساندة بإدارة شؤون القرآن الكريم.
- عبدالحميد جابر المطيري ـ مراقبا لإدارة مكتب وكيل الوزارة.
- بدر رجب يوسف المعيوف ـ مراقبا لشؤون الموظفين بإدارة الشؤون الإدارية
- أحمد عبدالحليم الراشد ـ مراقب الاسناد الاداري والمالي بادارة الاسناد.
- عبدالعزيز محمد ناصر الحربش ـ مراقب الشؤون الادارية بإدارة الشؤون الادارية.
كما اصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية فريد عمادي قرارات بنقل كل من عبداللطيف محمد الصريخ رئيسا لقسم متابعة المشروعات الآلية بإدارة مركز نظم المعلومات، وهشام عبدالله الرويح رئيسا لقسم التطوير الفني بإدارة مركز نظم المعلومات لاستكمال سنة الندب في الادارة المشار إليها والتي تنتهي بتاريخ 8/6/2017، وفهد سالم سيف الحجيلان رئيسا لقسم شؤون المصحف بادارة شؤون القرآن الكريم.