بحضور نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م.نادية الشريدة ومدير إدارة شؤون البيئة م.عدنان السيد وعدد من موظفي الإدارة، كرمت إدارة شؤون البيئة مراقب البيئة والتوعية بالإدارة المهندسة ليلى اليتامى لتقاعدها تقديرا لجهودها وإخلاصها في العمل.

في هذا السياق، اثنى مدير إدارة شؤون البيئة م.عدنان السيد على المحتفى بها قائلا إن هذا الحفل يأتي بمنزلة تقدير ووفاء على الجهد الذي بذلته طيلة فترة عملها في البلدية والتي كانت فيه مثالا يحتذى به في سبيل تطوير أداء الإدارة، مشيرا إلى أن يكون هذا التكريم دافعا لباقي زملائها لبذل المزيد من الجهد.

وفي ختام الحفل أهدت نائبة المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م.نادية الشريدة للمكرمة المحتفى بها درعا تذكارية وشهادة تقدير، متمنية لها التوفيق في حياتها العملية والمستقبلية.