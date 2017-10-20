استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة أمس، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت ياسر عاطف، بمناسبة انتهاء مهام عمله بالبلاد، حيث ثمن الخالد جهوده في دعم العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وتعزيزها في جميع المجالات، خاصة على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية وعلى صعيد المحافظات والمناطق.

من جهته، عبر السفير عاطف عن سعادته بفترة عمله بالبلاد وامتنانه لحفاوة استقبال الخالد، معربا عن التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية وأبناء الجالية المصرية على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.