أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي حرص الجمعية على بناء قدرات العاملين والمتطوعين في المجال الإغاثي والإعلامي والصحي عبر دورات خاصة لتلبية النداء الإنساني على أكمل وجه.

وقال الحساوي لـ «كونا» بمناسبة اختتام دورة تدريبية متخصصة للجمعية إن الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها الجمعية تأتي ضمن الخطة السنوية لتدريب الموظفين والمتطوعين.

وأضاف ان الجمعية تقيم أيضا بالتعاون مع إدارة الشباب والمتطوعين فيها برنامجا تدريبيا تنفذه كل شهرين بهدف تدريبهم على مجالات مختلفة منها القانون الدولي الإنساني وكيفية إدارة المخيمات والتصرف خلال الكوارث الطبيعية.

وأوضح ان الدورة الأولى للجمعية في الموسم التدريبي الحالي جاءت بعنوان «التعامل مع الإعلام» وركزت على كيفية تواصل المتطوع مع الوسائل الإعلامية في الميدان الإغاثي وحاضر فيها المستشار الإعلامي عدلي بسيسو.

وأكد ان للتدريب دورا فعالا وكبيرا في تطوير أداء الفرد الشخصي وزيادة إنتاجيته أثناء العمل وتغيير سلوكه نحو الأفضل، مبينا ان للمتطوعين دورا أساسيا في أداء مهام الجمعية وهم بحاجة الى التجديد والتطوير بأساليب حديثة تهدف الى زيادة أدائهم وصقل مهاراتهم.

وأشار إلى ان جمعية الهلال الأحمر الكويتية تسعى إلى اكتشاف مواهب المتطوعين لتأهيلهم في التخصصات التي تحتاجها لتحقيق أهدافها الإنسانية.