محمد راتب

بعد بلوغ سعر سلة الربيان 5 دنانيـر فقـط قبـل 3 ايام واستمرار ذلك لساعات معدودات في سوق شرق، نتيجة قلة عدد المتسوقين وتزامن ذلك مع انتصاف الشهر والخوف من تكدس المصيد، عاد الربيان امس وأول امس بعد انتشار الأنباء حول السعر المنخفض للغاية للسلة الى الصعود بشكل جنوني واكتظاظ السوق بالرواد من مواطنين ومقيمين.

مصادر اكدت لـ«الأنباء» ان الأعداد التي قامت بالحضور الى السوق خلال هذين اليومين هي الأعلى منذ 5 سنوات، حيث بلغت الكثافة اقصاها وتدافع مرتادوه لشراء الربيان بالسعر الجديد فأصبح سعر الشحامية 20 دينارا بعد ان كان 5 دنانير، وأم نعيرة ارتفع من 45 دينارا ليبلغ ما بين 70 و78 دينارا.