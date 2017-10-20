مريم بندق

استكمالا للمكرمة الأميرية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بدراسة إعادة الجناسي لعدد من المستحقين ممن سحبت منهم، عقدت لجنة إعادة الجناسي المسحوبة اجتماعا أمس بعد توقف اجتماعاتها خلال الصيف، وحضر الاجتماع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.



وبحسب مصادر نيابية، فإن اجتماع اللجنة التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد شهد مناقشات عامة حول سير عمل اللجنة وآليات عملها والأساليب القانونية لإيجاد حل لإعادة الجناسي.

وأضافت المصادر: لم يتم التطرق الى أسماء معينة لإعادة الجناسي إلى أصحابها أثناء الاجتماع وترك هذا الأمر لاجتماع اللجنة لاحقا.

وأعربت المصادر عن تطلعها وأملها في إنجاز حسم بقية الملفات وإعادة الجناسي في أقرب وقت.

هذا، وبحسب المعلن قدم للجنة 184 طلبا، وتمت دراسة بعض الملفات ورفعت الى مجلس الوزراء الذي اتخذ قرارا بإعادة 8 جناسي.