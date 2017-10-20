محمد راتب

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان ضرورة التنسيق مع اتحاد الصيادين قبل اتخاذ أي قرار يخص المهنة أو فترات السماح بالصيد والحظر، مشيرا إلى أن قرار حظر صيد اسماك الچنعد من 21 أكتوبر حتى 20 ديسمبر غير صائب وتجب مراجعته فورا، وسبق أن أرسلنا 3 كتب إلى الثروة السمكية نوضح فيها اعتراضنا، ولم يصلنا رد.

وبين أن أسماك الچنعد موسمية ومهاجرة ولا تستقر في الكويت وهي غير مستوطنة في مياهنا الاقليمية، وحظر صيدها في فترة موسم الصيد بالكويت يجعلها تدخل وتخرج دون الاستفادة من صيدها، داعيا إلى إعادة النظر بالقرار، كون صيدها لا يؤثر على تكاثرها لأن هذا القرار وللاسف الشديد لم يصدر عن دراسة علمية كبقية قرارات الحظر للاسماك الاخرى.

وأشار الصويان إلى أن موسم منع صيد الچنعد في بعض دول الخليج يكون من شهر 8 إلى منتصف 10، كما أن موسم تكاثره وحمل البيض في شهري ابريل ومايو، متسائلا عن جدوى منع صيده في الكويت في الوقت المسموح به في دول المنطقة.