فاز مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية رئيس مجلس ادارة اتحاد الموانئ البحرية العربية الشيخ يوسف العبدالله بمقعد في المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية.



جاء ذلك في تصريح للصحافيين أدلى به الشيخ يوسف العبدالله عقب اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على مستوى الخبراء في دورتة الـ(22) امس.



وأوضح ان من ابرز التوصيات التي خرج بها الاجتماع انشاء كلية حقوق واضافة مادة القانون باللغة الانجليزية كمادة جديدة، مشيرا الى ان جميع القوانين الدولية التي تخص القوانين البحرية المنبثقة من الأمم المتحدة باللغة الانجليزية وبناء عليه وضع هذا التخصص مع الطابع البحري اي (القوانين البحرية بالكامل).



واشار العبدالله الى ان «هذا الإجراء سيفيد البحرية العربية لان هناك حوادث بين السفن العربية والأجنبية كانت تلجأ الى متخصصين اجانب لحل هذه الأزمات نظرا لافتقارنا لهذا التخصص».



واكد بهذا الصدد ضرورة ان يكون لدينا متخصصون في هذا الشأن بالإضافة الى متخصصين في موضوع النزاعات القضائية البحرية.