هبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس مرتدة عن أربع جلسات من المكاسب مع تعرضها لضغوط من زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة ومبيعات لجني الأرباح بعد صعود قوي للأسواق مؤخرا.



وأنهت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 92 سنتا أو ما يعادل 1.6 بالمئة إلى 57.23 دولار للبرميل. وما زال خام القياس العالمي مرتفع حوالي 30 بالمئة عن مستوياته في منتصف العام.



وهبطت عقود الخام الأمريكي الخفيف 75 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 51.29 دولار للبرميل لكنها تبقى أعلى لحوالي 25 بالمئة من مستوياتها في يونيو حزيران.



وأعطت المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط دعما لأسعار النفط لكن محللين يقولون إن تلك المخاوف ربما أنها لم تعد عاملا مؤثرا في السوق.



وقال العراق إنه يتوقع أن يعود انتاج النفط في كركوك إلى مستوياته العادية بحلول يوم الأحد.



وقال محللون إن السوق شهدت مبيعات لجني الأرباح بعد أسبوعين من المكاسب.



وتضررت أسعار النفط من تقرير لإدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أظهر هبوطا مفاجئا في معدلات التشغيل بمصافي التكرير الأمريكية الأسبوع الماضي وزيادة غير متوقعة في مخزونات الوقود أشارت إلى تباطؤ الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.



وغطت الزيادة في مخزونات الوقود على انخفاض قدره 5.7 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية وعلى هبوط انتاج الخام الأمريكي الأسبوع الماضي بنسبة 11 بالمئة إلى 8.4 مليون برميل يوميا.