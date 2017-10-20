أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الجهراء، بحملة على طريق السالمي، لإزالة المزادات المقامة على أملاك الدولة، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، والتي قامت بتوفير الآليات وعمال نظافة لإزالة ورفع المخلفات.

وفي هذا السياق أكد مدير فرع بلدية محافظة الجهراء، م. محمد العرادي، أن "الفريق لن يتوانى في تطبيق القانون وجاري العمل على بقية التعديات ورصد البيع الغير مرخص و المقام علي أملاك الدولة" .



ومن جانبة أوضح رئيس فريق طوارئ الجهراء، علي القويضي، بأن فريق الطوارئ وبعد استقبالهم شكاوى من المواطنين بخصوص المزادات وبيع الأغنام دون ترخيص و المقامة على أملاك الدولة ، على الفور قام الفريق بإزالة 15 موقعاً لمزادات غير مرخصة بالإضافة إلى رفع 104 3م من المخالفات.