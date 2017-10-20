أكد سفير دولة فلسطين لدى الكويت، رامي طهبوب، أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عبر في رده على رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي في الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية عن ضمير الشعب العربي كله.

وأضاف السفير طهبوب في بيان صحافي اليوم الجمعة، إن "رد الغانم على الوفد الإسرائيلي على خلفية موضوع النواب الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية جاء بعفوية وصف فيها هذا الوفد بأنه لا يمثل إلا الأداة القانونية لاستمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين وان الكنيست الإسرائيلي ليس إلا إحدى مؤسسات القمع وسرقة الأراضي والاستيطان".

وأشار إلى أن دولة فلسطين تابعت قيادة وشعباً مداخلة الغانم باهتمام وترحيب كبيرين ومطالبته بطرد الوفد الإسرائيلي من قاعة الاجتماعات "ونعتبر هذه المطالبة هي فضح لما يسمى بالديمقراطية الوحيدة في المنطقة والمتمثلة بالمؤسسة التشريعية الإسرائيلية والتي هي أساس وغطاء كل اعمال القمع والتنكيل لابناء الشعب الفلسطيني من خلال شرعنة القوانين الاحتلالية التي تصدرها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن هذه المداخلة "ما هي إلا تأكيد جديد على ان الفلسطينيين لن يكونوا وحدهم في معركة الحرية والاستقلال وان عمقهم العربي ما زال قويا ومساندا دون حدود كما نعتبر أن رسالة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الى رئيس مجلس الامة وكما قال الغانم هي بيان سياسي كويتي ورسالة كويتية سامية الى الشعب الفلسطيني بأن الكويت لم ولن تتخلى عن دولة فلسطين قيادة وشعبا وان ضمير الامة العربية النقي متمثل بحضرة صاحب السمو أمير البلاد".

وأضاف "كما نعتبر ان رسالة سموه لرئيس مجلس الامة اعادة تصويب لاتجاه البوصلة نحو القضية المركزية للأمة العربية قضية فلسطين التي هي قضية العرب الوحيدة التي يجب ان يتحد كل العرب من اجلها لإعادة الحقوق لاصحابها".

ولفت الى ان رسالة صاحب السمو تمثل لفلسطين قيادة وشعبا دعما قويا وأساسيا في العمل السياسي والدبلوماسي الذي يقوده الرئيس الفلسطيني محمود عباس نحو المزيد من الخطوات باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وبين ان الرسالة الصادرة عن قائد يتمتع بمصداقية كبرى في العالم اجمع "تعطينا ايضا في فلسطين قوة كبيرة في اي مفاوضات سياسية قادمة وتدعم كل الجهود المبذولة نحو عملية سياسية جادة.

وأعرب السفير طهبوب عن الشكر والتقدير والحب لأمير الانسانية والضمير الحي سمو الشيخ صباح الأحمد ولرئيس مجلس الامة ممثل الشعب الكويتي.