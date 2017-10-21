فيما ينذر بعودة أجواء التأزيم في القطاع النفطي من جديد دعت نقابة عمال البترول الوطنية جموع العاملين بقسم التوزيع بدائرة التسويق المحلي (محطات الوقود) الى الاعتصام يوم الاثنين ٢٣ الجاري في تمام الساعة ١٠ صباحا أمام مقر شركة البترول الوطنية بمدينة الأحمدي.

وقالت النقابة في بيان لها: «بناء على ما تداولته الصحف ووسائل الإعلام عبر تصريحات من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة بوجود تنسيق بين مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسليم محطات تعبئة الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية للصندوق وهذا ما تم نفيه من إدارة الشركة في السابق بكتابها المؤرخ 7/2/2017 تحت رقم HR/EMP.RE./017/114 والذي كان ردا على استفسار النقابة.

وتابعت النقابة: «وبناء عليه، ومن منطلق حرص النقابة على حقوق ومكتسبات العاملين في تلك المحطات وما المصير الذي ينتظرهم في حال تم تسليمها، وبعد أن استنفدنا جميع السبل للوصول لإجابة واضحة في هذا الشأن، فإننا ندعوكم الى الاعتصام أمام المبنى الرئيسي لشركة البترول الوطنية الكويتية لإيصال رسالة واضحة برفض هذا الأمر جملة وتفصيلا ما لم يكن هناك ضمان لحفظ حقوق ومكتسبات العاملين فيها.

وأهابت النقابة بجميع العاملين بقسم التوزيع بدائرة التسويق المحلي الى الحرص على الوجود أمام المبنى الرئيسي لشركة البترول الوطنية الكويتية الكائن بمدينة الأحمدي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 23/10/2017.