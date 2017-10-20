أقامت جمعية الصداقة البريطانية - الكويتية، احتفالها السنوي لمسابقة أفضل الكتب الصادرة باللغة الانجليزية عن دراسات الشرق الأوسط وذلك برعاية مبرة الشيخ عبدالله المبارك الصباح.

وأقيم الاحتفال في مقر سفارة دولة الكويت بالمملكة المتحدة بالعاصمة البريطانية لندن، مساء امس الخميس، بحضور عدد كبير من الأكاديميين الأجانب والعرب والدبلوماسيين والباحثين من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واشاد سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان، بدور جائزة عبدالله المبارك الصباح في تعزيز العلاقات العربية - البريطانية حيث تعتبر احد الروافد المهمة للتعريف بالثقافة العربية والعلمية الاسلامية.

وأكد الدويسان الذي يترأس الجانب الكويتي في لجنة الصداقة البريطانية الكويتية أهمية الجائزة التي دخلت عامها ال19 واصفا إياها بأنها "فريدة من نوعها.

وأشار الدويسان الى عدد الكتب المتنافسة سنويا على الجائزة وتصل الى عشرات الكتب فيما تقوم لجنة أكاديمية متخصصة تضم اعرق الباحثين والأساتذة بالمفاضلة بين الباحثين لاختيار الفائزين.

وأضاف ان مثل هذه المبادرات كان لها دون أدنى شك دور كبير في زيادة اهتمام المؤسسات والمنظمات البريطانية وسعيها لفهم دول منطقة الشرق الاوسط.

واعرب الدويسان عن شكره لمبرة الشيخ عبدالله المبارك في رعاية هذه المبادرة الثقافية السنوية الرائدة وخص بالذكر الدور الذي يقوم به ممثل المبرة الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح في هذا المجال.

من جانبه أعرب ممثل المبرة الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح عن الامل في أن يسهم انتشار مثل هذه الكتب في تعزيز الفهم لقضايا العالمين العربي والإسلامي وتخفيف حدة تصعيد الصراع وإحلال السلام في الشرق الاوسط.

وقال الشيخ مبارك في كلمة له امام المشاركين في الحفل انه "لا يمكن لمنطقتنا أن تستفيد إلا من الفهم العميق الذي تولده هذه المساعي العلمية المتميزة".

واضاف ان "فهم أصولنا وتاريخنا يزودنا بالأدوات الفكرية اللازمة للتغلب على الأوقات العصيبة التي نعيش فيها مثلما هو واضح من خلال زيادة الاستقطاب والتوتر السياسي والصراع".

ودعا الشيخ مبارك الى تشجيع ونشر الأعمال العلمية التي فازت بالجائزة في طبعتها ال19 وكانت جميعها من خارج المملكة المتحدة معربا عن فخره واعتزازه بالأشواط التي قطعتها جائزة عبدالله المبارك الصباح ونجاحها في استقطاب مؤلفين ودور نشر مرموقة.

وقال ان الهدف من الجائزة هو دعم البحوث القيمة المكتوبة باللغة الانجليزية والتي تعالج مختلف قضايا العالمين العربي والاسلامي مما يساهم في تعزيز التفاهم بين الدول العربية والغربية.

ولفت الشيخ مبارك الى انه سيكون لهذه المبادرات الفكرية والثقافية تأثير إيجابي في تقليص الهوة وسوء الفهم بين الثقافات العربية الاسلامية وبين الغرب بشكل عام.

واعرب في هذا الصدد عن امله بأن تعمل الكتب الفائزة بالمسابقة على تسليط مزيد من الضوء على القضايا الكثيرة التي يعيشها العالم العربي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والدينية والفكرية.

واشار الى ان تزايد اعداد المشاركين في المسابقة عاما بعد عام يؤكد نجاحها في جذب كبار المؤلفين والمبدعين لافتا الى اهميتها ايضا في العمل على ترسيخ مبادئ الحوار بين الحضارات.

من ناحيته اشاد رئيس لجنة التحكيم والاستاذ في جامعة كامبريدج البروفيسور ياسر سليمان، بالقيمة الفكرية والمعنوية لجائزة الشيخ عبدالله المبارك بالنسبة للباحثين في الجامعات البريطانية والمتخصصين في قضايا الشرق الاوسط والعالم الاسلامي.

وأعلن اسماء الفائزين بالجوائز حيث حصل على المركز الاول ايلكر إفرايم بنباس بكتاب بعنوان (الشبكات الفكرية في ايران التيمورية: شرف الدين علي يزدي وادب الجمهورية الاسلامية) في حين حصل الكاتب يواس وايجمايكرز على المركز الثاني بكتاب بعنوان (السلفية في الاردن: الاسلام السياسي في مجتمع هادئ).

وذكر ان المركز الثالث كان من نصيب الكاتبة ليزا كووبر بكتاب بعنوان (في البحث عن الملوك والغزاة: جيرترود بال وعلم الاثار في الشرق الأوسط).