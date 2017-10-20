أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، انه سيتشارك مع دولة الكويت استضافة مؤتمر للمانحين بشأن أزمة لاجئي الروهينغيا بمدينة جنيف السويسرية الاثنين المقبل.

وذكرت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان، أن المؤتمر سينعقد بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ووصفت المفوضية المؤتمر بأنه سيكون "لحظة مهمة للمجتمع الدولي للاستجابة لتلك الأزمة الكبيرة للاجئين ومواجهتها".

وقال المفوض الأوروبي لشؤون المساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستيليانيدس في البيان، إن الاتحاد الأوروبي بصفته "مشاركا في استضافة هذا الحدث رفيع المستوى فانه يحث بفعالية جميع المانحين على المساهمة في إنجاح المؤتمر".

وأضاف ان هذه "لحظة مهمة لإظهار التضامن والنهج المشترك والوجه الإنساني القوي للمجتمع الدولي للوفاء باحتياجات الكثير من الأشخاص الذين فروا من منازلهم".

وأوضح ان الاتحاد الأوروبي يواصل متابعة الوضع في ميانمار بصورة مباشرة مع السلطات المحلية بصفته أمرا ذا أولوية.