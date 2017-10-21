الحمى القلاعية وسوسة النخيل الحمراء.. خطر داهم

نفتقد التحصينات الناجعة للأغنام والماعز راكان بن حثلين

حثّ المزارع راكان بن حثلين، شبه المقيم في منطقة الوفرة الزراعية، رجال هيئة الزراعة في الرابية على الخروج للعمل الميداني الحقلي في المناطق الزراعية كلها. ورصـــــد في حديثه لـ«الأنباء» جملــــــة من التراجعات في أداء هيئة الزراعة بالوفرة مشيرا إلى أن أدوية الحمى القلاعية المتفشية في بعض الأبقار بالوفرة غير متوافرة لدى هيئة الزراعة ولا أدوية المرض المعوي والدموي في الاغنام، والتحصينات إن حدثت تكون عبر شركات أهلية وخاصة، ولا تكون مجدية أحيانا. واستطرد: العديد من أغنام الوفرة تجهض من دون أن يقوى أصحابها على فعل شيء لوقف هذا الإجهاض المدمر للثروة الغنمية!وقال بن حثلين: للأسف الشديد عندما نذهب الى مبنى هيئة الزراعة الفاخر والضخم في الرابية تجد معظم أبواب مسؤوليها مغلقة، ونحن لم نعهد سياسة تسكير الابواب بهذا الشكل في هيئة الزراعة بالرابية من قبل، فلماذا لا يُخصص يوم من أيام الاسبوع لمقابلة المزارعين، وأنا أسجل هنا اعتراضي على سياسة إقرار التوسعات لبعض المزارع، لأنها في الاغلب الأعم تعتمد على المزاجية والواسطة. الأبقار في مزرعة بالكويت وأحب قبل أن أنتقل للحديث عن موضوع آخر وأذكّر مسؤولي هيئة الزراعة في الرابية بأنه لولا المزارعون وإنجازات المزارعين وإنتاج زراعي حقلي متميز، لما كانت هيئة الزراعة. والذي أريد أن أصل اليه اننا نريد من هيئة الزراعة أن تكون كما كانت سندا للمزارع لا ضده أو عونا له لا عليه! وأن تكون ذات فاعلية وإنتاجية حقيقية. وتساءل: لماذا تم تخفيض دعم النخلة المثمرة وأُلغي دعم العلف الأخضر المزروع في المناطق الزراعية، ولماذا لم تحسم مشكلة المزارع التي سيأكلها قطار السكة الحديد فمنذ حوالي أربع سنوات والعمل في هذه المزارع بالوفرة متوقف!؟العمل الميدانيوزاد: وبالمناسبة فإن حشرة سوسة النخيل الحمراء تفتك بالثروة النخيلية في الوفرة والعبدلي، فأين خطة هيئة الزراعة لمكافحة هذه الحشرة المدمرة للنخلة؟ووجه بن حثلين الى ضرورة خروج المسؤولين بأنفسهم للعمل الميداني (الحقلي) لأن هذا هو ميدان عملهم الحقيقي وليس مكاتب مبنى هيئة الزراعة الوثيرة وعقد الاجتماعات تلو الاجتماعات والتصاريح في الصحف، وقبل الساعة الثانية عشرة صباحا وهو الوقت الذي يذهب المراجعون فيه لهيئة الزراعة في الرابية. وقال بن حثلين: الوفرة الآن صارت زاخرة بآلاف القسائم الزراعية والمفروض زيادة الخدمات في مركز الهيئة بالوفرة، لتواكب الزيادة في عدد القسائم، لكن المزارع تزداد وعدد الزراعيين وعدد السيارات والمعدات الزراعية الثقيلة لم يزدد، وأسمع بأن مناقصات المعدات الزراعية مثل تراكتورات الحراثة قد توقفت، فهل هذا - وغيره موجود - يتفق مع سياسة الدولة بالسعي لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.. نريد أن نعرف؟!

الخيول العربية الأصيلة.. مخلوقة للمعارك وقوة التحمُّل لمسافات طويلة

الفلاح: محاكاة الخيول.. مفيدة لمرضى التَّوحُّد وركوبها تعزيز للثقة بالنفس!

حبه للخيل منذ نعومة أظفاره.. فقد ركبها وهو صغير في مربط عمه عبدالرحمن الفلاح فتعلق بها، ولما شب وكبر أنشأ مربط «الفلاح» للخيول العربية وسط منطقة العبدلي الزراعية على الحدود الكويتية - العراقية عام 2002.





انه المزارع محمد الفلاح الذي التقته «الأنباء» نهاية الأسبوع الأول من شهر اكتوبر فقال: تربية الخيول العربية الأصيلة هوايتي المفضلة وشغلي الشاغل في حلي وترحالي.. وهذه الهواية عندي ليس لها معيار مادي ولا يهمني كم تكلفني ماديا، المهم أنني أمارس هوايتي بشغف بل وبعشق مثلي مثل الكثير من أهل الخليج الذين يعشقون الخيل بطبيعتهم العربية الأصيلة.

واضاف: ليس معنى ذلك انه لا فائدة لهذه التربية، فالفوائد جمة أغلبها معنوي وأدبي.. فقد ثبت علمياً في عصرنا الحديث ان محاكاة الخيل تفيد مرضى التوحّد.. وركوبها رياضة تعزز ثقة الإنسان بنفسه.. لانها ببساطة تكسر حاجز الخوف لديه.. وللعلم، فإن الفرس الأصيلة تجمح اذا ركبها خائف أو وجس أو مرتعش.. الفرس قوية لا تقبل إلا بالقوي! وبالاضافة الى انها (رياضة ركوب الخيل) تبني الشخصية الانسانية السليمة والصحيحة فإنها إرث اسلامي عزيز تذكرنا بالماضي التليد وبالفتوحات الاسلامية المبينة وتعودنا على الجهاد في هذه الحياة الصعبة القاسية.. وركوب الصعب وترويض الجامح

جانب من مربط الفلاح في العبدلي

او تطوعيه بكل وسيلة ممكنة.. أجل عيش كريم لنا ولأبنائنا وأحفادنا من بعدنا.

صفات فريدة للخيول العربية

وبسؤالنا عن الفروق بين الخيول العربية الأصيلة وغيرها من الخيول المنتشرة في بقاع العالم بين أبوعبدالرحمن ان الخيول العربية تتميز بقوة التحمل والسير مسافات طويلة من دون كلل أو ملل أو تعب، وقد خلقها الله متميزة عن غيرها من الخيول في كثير من اعضائها مثل حجم الرئة.. فحجم رئة الخيل العربية أكبر! الأمر الذي يساعدها أكثر من غيرها على خزن الأكسجين وبالتالي التحمل والركض كما ان حجرات قلب الخيل العربية ثمان فيما تبلغ حجرات قلب غيرها من الخيول ستا فقط.

وتابع الفلاح: وهذه وتلك من خصائص رب العالمين لتتحمل الخيول العربية جهد المعركة الحربية وغبارها الصحراوي، وتتحمل الجهاد والقتال لساعات أطول والسير مسافات طويلة في اجواء أرضية وجوية صعبة، وتقدر على حمل الراكب وحاجياته، كما خصت الخيول العربية دون غيرها بمرونة سريعة بل وخاطفة في الاستدارة بالرقبة، وكمعظم الأشياء فان المهني او الممارس او المتمرس بالخيل هو الوحيد القادر على معرفة الخيل العربية الاصيلة من غيرها، فليس كل انسان يمكن ان يعرف بالخيل او يسوسها أو يركبها، وتوجد للخيول العربية الأصيلة جهات تعتمدها رسميا سواء دولية او اقليمية او حتى محلية كويتية.. الآن.

وزاد: فللخيول العربية منظمة عالمية «دولية» منبثقة عن منظمة الأمم المتحدة ذاتها، بغية الحفاظ على سلالاتها النادرة واسمها منظمة الحفاظ على الجواد العربي ولها مقار في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية.

واستدرك: ولكل خيل عربي أصيل نسب معروف وجواز سفر فيه كل ما يلزم عن أصله وفصله، وتنقلاته وتطعيماته وأحواله الصحية، وعمره واسم صاحبه القديم والجديد.

ورغم ان الشائع الآن ان تربية الخيول هي هواية النخبة والاثرياء والاغنياء الا ان هذا ربما كان قديما أما الآن فهي هواية كل من يغرم بها ويتحمل تكاليف حياتها ويحسن معاملتها، لأنها هواية صعبة ومكلفة، تحتاج الى سياسة وكياسة وصبر وأناة.

الخيول تقوي العلاقات الاجتماعية

وفق خبرة محمد الفلاح الجيدة في تربية الخيول العربية الأصيلة في كل من العبدلي والوفرة فان الخيول العربية الأصيلة تلعب دورا كبيرا في توطيد اواصر العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين أهل الخليج في دولهم المتجاورة، فغالبا ما نكون ضيوفا او مضيوفين.

ويعتبر الخيل من العائلة الصقلاوية بمملكة البحرين الشقيقة انقى الخيول العربية دما والسبب ان العائلة في البحرين تحافظ عليه وتتوارثه بفخر واعتزاز فائقين!

جمعية للخيل العربية في الكويت

تبين من حديث الفلاح عاشق الخيل العربية الاصيلة ان لدينا في الكويت جمعية للخيل الكويتية، له الفخر بان يكون احد مؤسسيها مؤخرا مسجل فيها اكثر من 1300 مرب للخيول العربية الأصيلة وتحظى بدعم مباشر من مجلس الوزراء الكويتي الموقر ومن كبار المهتمين بتربية الخيول العربية الأصيلة في الكويت على سبيل الأمثلة لا الحصر المربون الكرام محمد العمر ومحمد جاسم المرزوق والشيخ علي ناصر الصباح ومحمد المباركي وطلال عبدالله المحري وعلام الكندري والشيخ حمد خالد المالك الصباح.. بارك الله لهم جميعا!

الزراعيون الأوائل





محمد خليفة.. المدافع عن استقلالية «الزراعيين»

يعتبر الزراعي محمد خليفة فتح الله ابرز رؤساء جمعية المهندسين الزراعيين الذين حاولوا الحفاظ على استقلالية هذه الجمعية العريقة عن الجهات المعنية بالشأن الزراعي وخصوصا هيئة الزراعة الحكومية التي يعمل معظم اعضاء الجمعية فيها.

وقد عانى المرحوم محمد خليفة عباس من جرَّاء ذلك كثيرا، لكنه صمد وتحمل اقتناعا منه بأن تأسيس هذه الجمعية الأهلية ذات النفع العام أواخر السبعينيات كان هدفه أولا واخيرا تحقيق مصالح خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية في الحصول على قسائم زراعية ومكتسبات واجبة تشجعهم على تطبيق علومهم الزراعية الحديثة في المناطق الزراعية ولاسيما في أقصى شمال الكويت وجنوبها.

وقد كان للمرحوم محمد خليفة دور كبير في اعادة الحياة لجمعية المهندسين الزراعيين في كيفان ولهيئة الزراعة في الرابية حيث كان يعمل فيها بعد تحرير الكويت من براثن جيش صدام حسين «المقبور».

دعوة لوزارة الشؤون

دعوة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتنظيم انتخابات جديدة وفق تحديث ملفات أعضاء الجمعية الزراعية والقوانين الجديدة لجمعيات النفع العام لانتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية الوفرة الزراعية بدلا من المجلس المعين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، قبل أربعة أشهر تقريبا ووفق نظام الصوت الواحد وحصول المرشح على شهادة جامعية. معظم مزارعي الوفرة الآن يريدون مجلسا لإدارة جمعيتهم بالانتخاب وليس بالتعيين!

مجرد سؤال.. لهيئة الزراعة

ماذا فعلت هيئة الزراعة حتى الآن لمقاومة حشرة توتا أبسلوتا وسوسة النخيل الحمراء في مزارع الوفرة والعبدلي؟ ولماذا توقفت الهيئة عن توزيع الألواح الصفراء اللاصقة التي تحد من انتشار بعض الحشرات المؤذية هناك؟!

سماد «الكمبوست» لجميع أنواع المزروعات الحقلية والمحمية





قال الزراعي هيثم الشافعي: إن سماد الكمبوست العضوي هو ناتج التحلل الحيوي للمخلفات العضوية سواء النباتية أو الحيوانية أو الداجنة.

ويتم التحلل تحت الظروف الهوائية (أي وفرة الأوكسجين)، وينتج عن عملية التحلل والكمر ارتفاع درجة الحرارة التي تصل إلى 70 درجة مئوية، وهي كافية للقضاء على مسببات الأمراض، ويعتبر المنتج النهائي غنيا بالعناصر الكبرى والصغرى والنادرة، ويكون الكمبوست ذا وسط حامض يميل إلى التعادل وتتراوح الـ PH من 7:6.5 والـ EC من 4:3 ويستخدم بأمان في جميع الزراعات.

وعدد الشافعي خلال محاضرة للمزارعين في منطقة العبدلي الزراعية عقدت في مقر الاتحاد الكويتي للمزارعين نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، مميزات سماد الكمبوست، فذكر:

يعمل على تحسين خواص التربة - خاصة التربة الرملية - ويرفع درجة احتفاظها بالماء.

يحتفظ بالعناصر الغذائية وتحويلها من صورة معدنية إلى صورة سهلة الامتصاص.

يصلح لتسميد جميع أنواع الزراعات.

يساعد التربة على مقاومة عوامل التعرية.

يتميز بأنه خال من الحشائش والنيماتور وجميع مسببات الأمراض.

يوفر من 15% إلى 25% من الاحتياج للأسمدة المعدنية.

يحتوي على نسبة عالية من المادة العضوية والعناصر الكبرى والصغرى والكربون العضوي.

يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا اللازمة لتيسير وامتصاص العناصر المتواجدة بالتربة.

يفكك مسام التربة ويجعلها أكثر تهوية ويحسن من حالة الصرف.

يخفض من أملاح التربة ويساعد على تعامل الـ PH.

له فاعلية عالية في خصوبة التربة ويزيد المواد الدوبالية بها.

وأشار الشافعي إلى أن أهمية إنتاج سماد الكمبوست تأتي من عدة أسباب أهمها:

إنتاج سماد عالي الجودة غني بالعناصر للزراعات العضوية.

إنهاء معدل إنبات الحشائش.

تحسين خواص المخلفات وإنتاج مضادات حيوية.

تنشيط الكائنات الحية في التربة لتيسير العناصر.

الحد من الرائحة الكريهة للمخلفات.

تحسين خواص المحصول والتربة.