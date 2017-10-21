محمد راتب

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة هولندا، وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.

وأكد القرار ضرورة ان تخضع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفقا لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE والإجراءات المنصوص عليها.

وبينت انه سيتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على ان يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة الى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.