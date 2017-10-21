دعا مدير لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري الخيرين وأصحاب الأيادي البيضاء إلى دعم مشروع «المساعدات الشهرية للأسر المتعففة» والذي يتم تنفيذه داخل الكويت.

وقال الكندري في تصريح اننا نقوم من خلال المشروع بتقديم المساعدات المادية لما يقارب 1000 أسرة سنويا.

حيث يتم أولا دراسة الحالات المتقدمة لنا دراسة وافية والتأكد من جميع المستندات والأوراق الثبوتية، ثم نصنف الأسر حسب حاجتها، فهناك أسر تحتاج مساعدة مقطوعة لسداد ديون متأخرة أو رسوم دراسية، وهناك أسر تحتاج إلى مساعدة شهرية مستمرة نظرا لوفاة العائل أو مرضه أو الضعف الشديد للدخل.

ولفت الى انه في الفترة الأخيرة زاد عدد الأسر التي تطلب المساعدة وذلك نظرا لارتفاع إيجارات السكن، ورسوم الدراسة، ونحاول بقدر المستطاع أن نغطي أكبر عدد من الحالات المستحقة.

وتقدم الكندري بالشكر إلى المحسنين والخيرين الذين يتبرعون للمشروع، وكانوا سببا في استمراره، ودعاهم إلى مزيد من الدعم نظرا للحاجة المتزايدة، مذكرا بقول الله تعالى: «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون»، وعن طريقة التبرع قال يمكن التواصل مع اللجنة عبر الاتصال على 22667780- 99388878 أو زيارة مقر اللجنة بحولي أو فرع اللجنة بالروضة.