أعلن مدير المشاريع الإغاثية بجمعية النجاة الخيرية م.ثامر السحيب أن الجمعية ولجانها تجاوبت فورا مع موجة النزوح الكبيرة من المناطق الشرقية السورية، حيث تم إطلاق حملة إغاثية عاجلة للمدنيين والأسر والأطفال المتضررين من خلالها تم توزيع 2000 سلة غذائية بالتنسيق والتعاون مع هيئة ساعد الخيرية.

وأوضح م.السحيب أن تقديرات الأمم المتحدة تظهر أن 50 أسرة تنزح كل ساعة من المنطقة الشرقية أي 18 ألف نازح كل يوم، وهؤلاء النازحون يواجهون ظروفا بالغة السوء ويحتاجون إلى مأوى وغذاء ورعاية طبية، لافتا الى ان هناك أسرا تفرقت أثناء النزوح، وأطفالا غير مصحوبين يحتاجون إلى رعاية حتى يتم العثور على ذويهم.

وبين أن جمعية النجاة بدأت في توزيع سلال غذائية على النازحين إلى جرابلس وادلب، وأن هذه السلال تحتوي على خبز ومعلبات جاهزة يمكن تناولها فورا، وذلك بالتعاون مع هيئة ساعد الخيرية.

وأضاف اننا سنواصل خلال الأيام القادمة تقديم المساعدات الغذائية والطبية والشتوية لأهلنا السوريين النازحين تحت إشراف ومتابعة وزارة الخارجية الكويتية ومن خلال جهات خيرية معتمدة منها.

وتقدم م.السحيب بالشكر إلى أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة على دعمهم المتواصل لجهود جمعية النجاة ومشاريعها الإغاثية. ولفت إلى ان الجمعية تتلقى التبرعات لصالح الأشقاء السوريين في كل لجانها وفروعها، كما يمكن الاتصال على 1800082 أو التبرع عبر الموقع الإلكتروني.