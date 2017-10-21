الغرض من الوقف العمل على تأليف قلوب المهتدين الجدد

اعلنت لجنة التعريف بالإسلام انها تطرح حاليا مشروع وقف رعاية المسلمين الجدد بهدف ايجاد مورد مالي للصرف منه على هذه الفئة بعد هدايتهم، وتعليمهم الدين الصحيح قوامه الحكمة والموعظة الحسنة.

في هذا الصدد، قال مدير العلاقات العامة في اللجنة جودة الفارس ان المسلم الجديد غرس جديد ويحتاج للرعاية والدفء في حضن الإسلام، لافتا الى تأليف قلوبهم وتعليمهم أمور دينهم الجديد، وفق المنهج الشرعي والسنة النبوية الكريمة، مؤكدا أن اللجنة تقوم بتعليمهم العلوم الشرعية والفقهية، إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم والحديث الشريف وتعليمهم اللغة العربية من خلال الفصول الدراسية باللجنة.

وبين الفارس أن مشروع «وقف رعاية المهتدين» هو وقف عقاري يصرف من ريعه على كل ما سبق وغيره من الأمور التي تأتي في إطار رعاية المهتدين الجدد والاهتمام بهم، مضيفا أن الغرض من الوقف العمل على تأليف قلوب المهتدين الجدد في أفرع اللجنة في مختلف مناطق الكويت، واستقطاب أوقاف اهل الخير ومساهماتهم لتوفير ريع مستمر للصرف على رعاية المهتدين الجدد والأنشطة الدعوية الخاصة بهم داخل الكويت، ونعمل من خلاله على نشر العلوم الشرعية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة العربية، إلى جانب تحفيظهم القرآن الكريم، وكذلك تأهيل المهتدين المتميزين منهم ليكونوا دعاة في بلادهم.

وبين ان المشروع عبارة عن مبنى مكون من 10 أدوار يحتوي على 50 شقة (يقع في منطقة الفروانية)، مشيرا الى أنه متبق من تكلفة المبنى مبلغ 300 ألف دينار فقط حتى يتم تغطية التكلفة كاملة.

وقال الفارس ان المساهمة متاحة لأهل الخير، وتبدأ المساهمة من 5 دنانير، وقيمة السهم الوقفي 250 دينارا (يمنح الواقف شهادة وقفية)، كما يمكن للمتبرع الكريم وقف شقة (ويمنح الواقف صكا وقفيا). وأكد ان الوقف صدقة جارية وعمل صالح أجره لا ينقطع إلى ما شاء الله، وكل ما يفعله المسلمون الجدد وذرياتهم من تعلم وحفظ وذكر ودعاء وصلاة وحج وعمرة وصيام يصب في ميزان أعمال الواقفين ان شاء الله، ويمكن المساهمة بالاتصال على 22444117 او زيارة أي فرع من افرع اللجنة.