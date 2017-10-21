أسامة دياب

أكد سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب ان فلسطين قيادة وشعبا تابعت باهتمام وترحيب كبيرين مداخلة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في الاتحاد البرلماني الدولي، لافتا الى ان مطالبة الغانم بطرد الوفد الاسرائيلي من قاعة الاجتماعات هي فضح لما يسمى بالديموقراطية الوحيدة في المنطقة والمتمثلة بالمؤسسة التشريعية الإسرائيلية والتي هي أساس وغطاء كل اعمال القمع والتنكيل لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال شرعنة القوانين الاحتلالية التي تصدرها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

واوضح طهبوب ـ في تصريح صحافي ـ ان الغانم عبر عن ضمير الشعب العربي بالكامل من خلال عفويته في مخاطبة الوفد الاسرائيلي ان هذا الوفد لا يمثل الا الاداة القانونية لاستمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين وان الكنيست الاسرائيلي ليس الا احدى مؤسسات القمع وسرقة الاراضي والاستيطان.

وتابع طهبوب: ان مداخلة الغانم ما هي الا تأكيد جديد على ان الفلسطينيين لن يكونوا وحدهم في معركة الحرية والاستقلال وان عمقهم العربي مازال قويا ومساندا دون حدود، مشيدا برسالة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الى رئيس مجلس الامة والتي وصفها الغانم بأنها بيان سياسي كويتي ورسالة كويتية سامية الى الشعب الفلسطيني بأن الكويت لم ولن تتخلى عن دولة فلسطين قيادة وشعبا وان ضمير الامة العربية النقي متمثل بصاحب السمو.

واعتبر رسالة صاحب السمو الى رئيس مجلس الامة بمنزلة اعادة تصويب اتجاه البوصلة نحو القضية المركزية للأمة العربية الا وهي قضية فلسطين التي هي قضية العرب الوحيدة التي يجب ان يتحد كل العرب من اجلها لإعادة الحقوق لأصحابها، لافتا الى ان رسالة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تمثل للفلسطينيين قيادة وشعبا دعما قويا وأساسيا في عملنا السياسي والديبلوماسي الذي يقوده الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين نحو المزيد من الخطوات باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتعطينا في فلسطين قوة كبيرة في اي مفاوضات سياسية قادمة وتدعم كل الجهود المبذولة نحو عملية سياسية جادة وان هذه الرسالة صادرة عن قائد يتمتع بمصداقية كبرى في العالم اجمع.