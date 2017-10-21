عبدالكريم العبدالله

علمت «الانباء» من مصادر صحية مطلعة ان وزارة الصحة أصدرت تعليمات للمفتشين العاملين بمركز صحة مطار الكويت الدولي بتطبيق إجراءات المراقبة الصحية على جميع الركاب القادمين بطريق مباشر او غير مباشر الى مطار الكويت الدولي من «مدغشقر» و«أوغندا».

وذكرت المصادر ذاتها ان هذا الإجراء جاء نتيجة انتشار مرض «الطاعون» في «مدغشقر» ومرض «الكوليرا» في «أوغندا».

وبينت المصادر ان تطبيق إجراءات المراقبة الصحية على القادمين من الدولتين السابقتين يأتي لمنع وفادة الأمراض الوبائية الى البلاد، لافتة الى ان وزارة الصحة تتابع أوضاع الأمراض المعدية في العالم بشكل مستمر بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.