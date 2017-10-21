عبدالكريم العبدالله
خاطبت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وزارة الصحة لإعفاء طلبة المنح الدراسية الحكومية الدارسين بالهيئة من رسوم الخدمات الصحية.
وتضمن الخطاب الذي وجهه مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري لوكيل وزارة الصحة، وتنفرد بنشره «الأنباء» ان دول هؤلاء الطلبة المبتعثين ترتبط مع الكويت باتفاقيات ثقافية.
وذكرت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان وزارة الصحة ستجتمع مع «التطبيقي» لمناقشة موضوع إعفاء طلبة المنح الدراسية الحكومية الدارسين بمعاهدة الهيئة من رسوم الخدمات الصحية.