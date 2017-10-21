القاهرة ـ هناء السيد

أكدت مديرة المركز الإقليمي للأمومة والطفولة التابع لوزارة التربية د.سعاد السويدان أن الكويت خطت خطوات رائدة في رعاية الامومة والطفولة ورصد الظواهر الاجتماعية واجراء الدراسات عليها وعقد المحاضرات والندوات وحملات التوعية وان المركز يهتم بقضايا المرأة والأسرة، وأعربت عن فخرها واعتزازها بالمرأة الكويتية وما تتمتع به بكافة الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» في ختام مشاركتها في الملتقى الإقليمي الثالث حول المسؤولية الاجتماعية «دور المرأة القيادية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة» الذي عقده مجلس المرأة العربية للمسؤولية الاجتماعية برئاسة د.لينا مكرزل والمجلس القومي للمرأة وجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية والذي شهد مشاركة وفود من الدول العربية.

واستعرضت السويدان خلال ورقة عمل «دور المرأة القيادي في تطوير وتحسين الوضع الاجتماعي والأسري» واشارت الى دعم الكويت للمرأة وتمكينها في ظل رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ودعمه اللامحدود للمرأة والأسرة.

واشارت الى ان تمكين المرأة يأتي من خلال عدة ركائز اساسية التمكين السياسي والاجتماعي والاجــتـمــاعي والأســري الاقتصادي، وشددت على ان قوة الأسرة من قوة المجتمع.

واضافت ان المركز يلعب دورا في تحسين الحياة الأسرية من خلال عقد دورات وملتقيات توعية وورش عمل، كما يوجد لدينا مدربات لتقديم التوعية وحاليا لدي دراسة حول «ظاهرة التنمور المدرسي» وهو نوع من انواع العنف داخل المدارس خاصة عند الذكور وتمت دراستها ورصدها وسيصدر قريبا كتاب عن تلك الظاهرة.

ومن جانبها، ثمنت رئيسة مجلس المرأة العربية د.لينا مكرزل بورقة عمل الكويت، واشادت بما حصلت عليه المرأة الكويتية وما تتمتع به من حقوق وكونها نموذجا مشرفا للمرأة العربية بالمحافل الدولية، وذكرت مكرزل ان اختيار المجلس لعقد الملتقى الثالث في جمهورية مصر العربية لم يأت من فراغ، فالقاهرة لطالما وقفت الى جانب المرأة وقضاياها المحقة وأكبر دليل على ذلك إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ان العام 2017 هو عام المرأة المصرية.