بحضور مراقب المدارس العربية خالد المشعان وبحضور الشاعر الإعلامي سلطان الشمري ولفيف من الهيئتين الإدارية والتدريسية، احتفلت مديرة مدرسة أم هاني الأهلية للمرحلة الابتدائية فاطمة العنزي بيوم المعلم العالمي واشتمل الحفل على قصيدة شعرية في حب الوطن وأنشودة Thank you teacher واختتم الحفل بعرض من الحركات التعبيرية من اداء تلميذات الصف الثالث الابتدائي بعنوان «معلمي شكرا».

وقدمت مديرة المدرسة في نهاية الحفل هدايا للمعلمات والاداريات في المدرسة تكريما لهن في يومهن دفعا لهن لمزيد من العمل.

وأشرف على الحفل مديرة المدرسة فاطمة العنزي والمديرتان المساعدتان منال عبدالهادي وإيمان سالم.