قام وفد من طلبة مدارس النجاة بزيارة إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص لتقديم التهنئة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وقد التقى الوفد بكل من مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص سند المطيري، ومدير الشؤون التعليمية بالإدارة عبدالعزيز الكندري، ومراقب المدارس العربية للمرحلة المتوسطة والثانوية خالد المشعان، ومراقب المدارس العربية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية نجاة الرويشد.

وقد وجه مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص سند المطيري كلمة لطلبة مدارس النجاة شكرهم فيها على هذه اللفتة الجميلة وأوصاهم بتقدير معلميهم ليتمكنوا من تحصيل العلوم النافعة منهم، وتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم والحصول على أعلى المراتب العلمية.

من جانبه، صرح مدير عام مدارس النجاة عبدالعزيز المحمد بأن طلبة مدارس النجاة أرادوا من خلال هذه الزيارة إرسال تحية الى كل معلم مخلص يفني عمره في تعليم أبناء وطنه العلم النافع.

وأضاف ان المشاركين في الزيارة هم من خيرة طلبة مدارس النجاة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات العلمية والعملية، بالإضافة إلى الطلبة الذين تشرفوا بتمثيل الكويت في المسابقات الإقليمية والدولية.

وأوضح المحمد ان طلبة النجاة استطاعوا خلال العام الماضي فقط الحصول على 81 مركزا أول، و62 مركزا ثانيا، و55 مركزا ثالثا في المسابقات المختلفة، كما حصلوا على المركز الثالث خليجيا في أولمبياد الفيزياء والرياضيات.

وشكر المحمد وزارة التربية والتعليم وإدارة التعليم الخاص على دعمهما غير المحدود لمدارس النجاة والذي كان عنصرا أساسيا في تحقيقها لهذه الإنجازات والنجاحات.