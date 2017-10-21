أثنى اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على تجاوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية م. نزار العدساني على تجاوبه لاشراك المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية في الأعمال والمشاريع الهندسية فيها وفي الشركات التابعة لها وخاصة المشاريع ذات الطابع الانشائي والمعماري، مشيرا الى أننا لمسنا حرصا من المؤسسة على وجود مكتب هندسي أو دار استشارية محلية في مشاريعها.

وقد استقبل العدساني رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان بحضور نائب رئيس الاتحاد م. مازن الصانع وأمين الصندوق م.جابر أبو الحسن، وعضوي مجلس الادارة م. حمود الزعبي وم. سعدون العيسى وعضو اللجنة الفنية م.طارق شعيب.

وأوضح السلمان في تصريح صحافي انه تم الاتفاق خلال اللقاء على أن تتم دراسة مقترحات الاتحاد والتنسيق مع شركة نفط الكويت والشركات التابعة لمؤسسة البترول التي لديها أعمال استشارية ـ هندسية بالاجتماع بممثلي الاتحاد للتوصل الى صيغة تعاون تخدم الطرفين وتحقق واحدا من أهم أهداف خطة التنمية بأن يقود القطاع الخاص المشاريع التنموية في الكويت.

وذكر السلمان أن اللقاء تناول مناقشة اعطاء دور للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية في المشاريع التخصصية الكبرى التي تقوم بها المؤسسة، على أن تكون الانطلاقة بسيطة في المراحل الأولى وبالتدريج تزداد نسبة مشاركة المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية المحلية مع العالمية، لافتا إلى أن هذا الأمر تشكر عليه المؤسسة حيث إنه سيتيح الفرصة للمكاتب المحلية لاكتساب الخبرة وهذا أحد توجهات المؤسسة.

وأشار الى أنه وممثلي الاتحاد قدموا عددا من المقترحات التي لقيت ترحيبا من العدساني ومنها مبادرة المكاتب الهندسية لدراسة مباني المؤسسة والشركات التابعة لها لتكون متوافقة ومتطلبات الطاقة المتجددة مما سيقلل التكلفة المترتبة على الارتفاع الجديدة في أسعار الكهرباء، مضيفا أنه قد تم اطلاع الرئيس التنفيذي للمؤسسة على دور الاتحاد في تنظيم مزاولة المهنة الهندسية ولوائحها والقرارات المنظمة لها.