عادل الشنان

شدّد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء النخلة د.عادل دشتي على أهمية التوصيات التي صدرت من الاجتماع الاستشاري الإقليمي لغرب آسيا بين المجموعات الرئيسية من المجتمع المدني في إطار التحضير للدورة الثالثة لبرنامج الأمم المتحدة البيئي الذي شاركت فيه جمعية أصدقاء النخلة وجمعية المياه الكويتية في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من ٢٥-٢٦ سبتمبر الماضي.

وأضاف دشتي أن مشاركة جمعية أصدقاء النخلة في هذا الاجتماع التشاوري كانت ضرورية لإيصال صوت مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالبيئة الى أعلى مؤسسة دولية مختصة في البيئة.

وأكد ضرورة دعم الجهود المجتمعية الجادة والمنظمة لرفع مستوى الوعي البيئي على مختلف الأصعدة خاصة ان توصيات الاجتماع الاستشاري الإقليمي لغرب آسيا بين المجموعات الرئيسية من المجتمع المدني اكدت ان شعوب غرب آسيا تعاني من جميع أنواع التلوث بدرجات مختلفة تتراوح بين تلوث الهواء وصولا إلى تلوث الضوضاء والظلم البيئي التي سببها القطاعات غير المتوافقة مع قطاعات النقل والصناعة والتشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة ومطامر النفايات ونقص مشاركة المجتمعات المدنية في السياسات البيئية والانسكاب النفطي والتجريف والتوازن المائي والشعاب الاصطناعية والزراعة وتحلية المياه والحرب الأهلية والفساد وتهجير السكان.

وقال دشتي ان البيان اكد فشل حكومات غرب آسيا في السيطرة على البيئة وحمايتها، والتهرب من التزاماتها تجاه الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات البيئية الدولية، وقامت بتهميش وتلويث شديدين في مناطق معينة أكثر من غيرها، وأدى ذلك كله إلى نشوء أضرار بيئية وصحية واقتصادية شديدة.