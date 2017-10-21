سلّم سفيرنا لدى أستراليا نجيب البدر النائب العام ورئيس ممثلي الحكومة بمجلس الشيوخ السيناتور الاسترالي جورج برانديس رسالة خطية من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي د. فالح العزب.

وقال السفير البدر في بيان تلقته «كونا» ان الرسالة تضمنت إشادة الكويت بالمواقف المبدئية والشجاعة التي اتخذها النائب العام الأسترالي تجاه التصريحات المتكررة المثيرة للجدل والتي تطرحها باستمرار السيناتور بولين هانسون والمعادية لمشاعر المسلمين ولنبذه للأفكار الداعية للتطرف والكراهية والتعصب وازدراء الأديان.

وأوضح السفير البدر انه نقل خلال الاجتماع حرص واهتمام وزير العدل بالكويت على تقوية وتعزيز أطر التعاون القانوني والقضائي بين الكويت وأستراليا وذلك في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات.

وافاد بأنه بحث خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب والذي يتطلب تضافر الجهود على المستويين الثنائي والدولي.

من جانبه، رحب النائب العام بتفعيل أطر التعاون القانوني والقضائي والأمني بين الكويت وأستراليا مؤكدا أهمية تضافر وتوحيد الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب.