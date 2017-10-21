قال وكيل وزارة الاعلام والمفوض العام لجناح الكويت المشارك في معرض «إكسبو 2020» طارق المزرم ان مشاركة الكويت في المعرض ستكون الكبرى من نوعها بتاريخ مشاركاتها في هذا الحدث العالمي.

واضاف المزرم في تصريح لـ«كونا» عقب توقيع الكويت للعقد الرسمي الخاص بمشاركتها في «إكسبو 2020» ان القيادة السياسية للكويت تولي اهتماما خاصا لمشاركة الكويت في المعرض الذي سيقام لاول مرة دولة الإمارات البلد العربي الشقيق.

واوضح ان الكويت حجزت بالتنسيق مع الجانب الإماراتي مساحة كبيرة داخل مشروع «إكسبو 2020» لتقيم عليه جناحها الذي سيضم جهات رسمية كويتية عدة.

واوضح المزرم ان مشاركة الكويت ستكون تحت شعار «رؤية الكويت 2035» والذي سيشمل تحت مظلته كل نواحي خطة الكويت التنموية لاسيما ما يتعلق باستدامة الموارد والطاقة البديلة والتنمية البشرية والاقتصاد المعرفي.

وذكر المزرم ان جناح الكويت سيكون في منطقة يطلق عليها «منطقة الاستدامة» داخل المعرض الضخم وسيكون من ناحية الحجم هو الأكبر في تاريخ مشاركات الكويت بمعارض الاكسبو.

واشاد المزرم بتعاون الجانب الإماراتي ممثلا بوزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020» ريم الهاشمي لإنجاح المشاركة الكويتية، معربا عن الشكر لحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال.

وأعرب المزرم عن الثقة بقدرة دولة الإمارات في انجاح هذا المعرض العالمي وحرصها على ان ينجز ويخرج بشكل متميز وجودة عالية في التنفيذ «لكي يكون مثالا يحتذى به للنسخ المستقبلية القادمة للمعرض».

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه لدى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. محمد الراشد لـ«كونا» ان اللجنة المنظمة قررت ان يكون شهر ابريل 2018 موعدا لبناء الجناح الكويتي في معرض «إكسبو 2020»، موضحا ان معهد الكويت للأبحاث العلمية سيكون شريكا اساسيا في الجناح الكويتي.

واضاف الراشد انه تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم تبيان جميع التفاصيل الفنية والتقنيات المتعلقة ببناء الأجنحة المشاركة، مشددا على ان جناح الكويت سيكون مميزا بالشكل الذي يليق بمكانة الكويت وسمعتها عالميا.

واوضح ان الفريق الكويتي المشكل من وزارات ومؤسسات حكومية كويتية ذات الصلة سيبذل جهودا كبيرة في سبيل اعلاء اسم الكويت بهذه التظاهرة العالمية.

من جهته، قال القنصل العام للقنصلية العامة للكويت في إمارة دبي والامارات الشمالية ذياب الرشيدي لـ«كونا» ان أهمية مشاركة الكويت في معرض «إكسبو 2020» نابع من الارث الحضاري الخليجي الذي تشترك فيه مع دولة الإمارات وباقي دول الخليج.

واضاف ان الكويت بمشاركتها في المعرض تقوم بما تمليه عليها روابط الاخوة تجاه دولة الإمارات لانجاح هذا الحدث العالمي، مؤكدا ان الجانب الإماراتي أعرب عن استعداده لتقديم كل أوجه الدعم لهذه المشاركة.

واكد ان الكويت والإمارات «في قارب واحد» هدفه انجاح هذا التجمع الثقافي الدولي، مؤكدا ان «نجاح الإمارات في استضافة الاكسبو هو نجاح للكويت».

وقام وكيل وزارة الاعلام الكويتي طارق المزرم بالتوقيع على العقد الرسمي المتعلق بمشاركة الكويت في معرض «إكسبو 2020» بحضور المدير التنفيذي للمعرض الإماراتي نجيب العلي.