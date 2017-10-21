أكد مدر ادارة الاعلام والناطق الرسمي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد القراوي أن وزارة الأوقاف قامت وبشكل سريع بتنظيف مصلى النساء في مسجد الملا عثمان في منطقة المنصورية وذلك بعد التأكد من اهمال النظافة في المصلى.

وقال القراوي في تصريح صحافي ان وزارة الأوقاف ممثلة في قطاع المساجد قامت بتحويل امام مسجد الملا عثمان في منطقة المنصورية الى جهات التحقيق المختصة في الوزارة نتيجة لإهماله في متابعة شؤون المسجد لكي تنظر الجهات المختصة في أسباب هذا الإهمال.

واضاف القراوي ان وزارة الاوقاف حريصة على متابعة مساجدها وضمان نظافتها وجاهزيتها امام جمهور المصلين وتشكر تفاعل الجميع في نقل اي ملاحظه على المساجد وفي جميع مناطق الكويت لكي تباشر الوزارة دورها ومحاسبة المقصرين وتطبيق ميثاق المسجد.