رشيد الفعم

كالعادة وقبل بدء كل دور انعقاد لمجلس الأمة، تبدأ المشاورات النيابية حول عضوية اللجان البرلمانية لجهة تشكيلها الخفي خارج المجلس من خلال الاتفاق الذي يترجم الى واقع عملي في انتخابات الجلسة الافتتاحية.

مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن العديد من الكتل سواء العاملة أو المستحدثة من النواب الشباب تعمل حاليا على التشاور والتحالف فيما بينها لتوزيع عضوية اللجان بين نوابها على ان تقوم كل كتلة بدعم مرشح الأخرى وفقا للتفاهمات.

وأضافت المصادر ان هناك لجانا يقع عليها التركيز ومنها المالية والتشريعية ثم المرافق والشؤون الصحية.

وفي الجانب الحكومي، ترى المصادر ان هناك لجانا كانت تركيبتها مناسبة لنهج السلطة التنفيذية وفقا لأجندة أولوياتها، الأمر الذي يرجح إمكانية السعي لفوزها بالتزكية أو إعادة تشكيلها وفقا لما كانت عليه في الدور السابق من خلال الدعم خلال الانتخابات.

وأشارت المصادر الى ان المشاورات حول منصبي أمين السر ومراقب المجلس لا تزال مستمرة ولم تحسم حتى الآن، مرجحة الانتهاء منها قبيل جلسة الثلاثاء المقبل.