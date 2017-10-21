عادل الشنان

افاد مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن أرض أبوحليفة الواقعة ضمن نطاق محافظة الأحمدي والمتنازل عنها مؤخرا من قبل هيئة الزراعة لصالح الرعاية السكنية لم تسلم رسميا بعد كونها أراضي حرجية ولا يمكن الفصل أو البت في أمرها قبل فترة زمنية تصل الى 12 شهرا تقريبا.

وقال المصدر: يجب اتباع الإجراءات الرسمية بهذا الشأن من حيث أخذ موافقة البلدية عليها أولا بصفتها المعنية بالمخطط الهيكلي للدولة ومن ثم تشاور 14 جهة حكومية معنية وأخذ موافقاتها جميعا للتأكد من خلوها من أي معوقات وان وجدت المعوقات يتم الاتفاق على إزالتها من قبل كل جهة على حدة خلال فترة زمنية محددة ومن بعد تلك الإجراءات يتم تسليمها الى الرعاية السكنية شريطة ان تكون خالية من العوائق تماما.

ولفت المصدر الى ان موضوع البنى التحتية لأبوحليفة سيكون شأنه من شأن خيطان حيث ستنفذ وزارة الأشغال هذه المهمة وليس المؤسسة، مؤكدا ان المساحة المعلن عنها من قبل جهات الدولة الأخرى للمشروع والبالغة 650.000م2 لا تعني أنها ستكون خالصة لعدد الوحدات السكنية بل سيتم عمل التخطيط والتصميم لها من قبل المؤسسة وتحديد عدد الوحدات السكنية بعد حسم مساحات المباني الخدمية والخدمات العامة للمشروع.