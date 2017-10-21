اوضحت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الباعة الجائلين بالاحمدي بجولة تفقدية واسعة النطاق على منطقة فهد الاحمد والرقة وجابر العلي والظهر بهدف متابعة الباعة الجائلين والحد من ظاهرة الباعة الجائلين وعملية البيع العشوائية حيث اسفرت عن تحرير عدد 10 مخالفات باعة متجولين .

وفي هذا صرح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق طلال العقاب ان الجولة اسفرت عن تحرير عدد 10 محاضر مخالفة بائع متجول وعلى اثرها يتم تحويل المخالفين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم.

واضاف العقاب انه تم رفع عدد 74 صندوقا من الرطب وعدد 32 صندوقا من الفاكهة , بالاضافة الى رفع عدد 4 سيارات تخص الباعة الجائلين وعلى إثرها يتم ارسال تلك السيارات الى موقع حجز البلدية .