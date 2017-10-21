

اعلنت وزارة الاشغال العامة انتهاءها من اعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة 2035 وصياغة الرؤية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها والرسالة والقيم الخاصة بها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية م.عبدالمحسن العنزي في تصريح صحفي اليوم انه تم تحديد خمسة أهداف إستراتيجية تحقق رؤية الوزارة ينبثق منها أهداف تشغيلية.

واضاف العنزي وهو رئيس فريق عمل إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية التنموية للوزارة انه تم تحديد القطاعات الفنية المعنية بتنفيذ كل هدف تشغيلي ووضع البرامج والمشاريع التي تحقق كل برنامج وفق برنامج زمني محدد لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وتحديد مؤشرات القياس المستهدفة سنويا مبينا انه تم رفعها للجهات العليا في الوزارة.

وذكر انه تم اعداد استراتيجية لكل قطاع من قطاعات الوزارة ومنها قطاع هندسة الطرق متضمنة البرامج والمشاريع والبرنامج الزمني لتنفيذها والمؤشرات المستهدفة من أطوال الطرق الداخلية والرئيسية وتسليمها الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

وقال ان العمل جار على تعديل خطة الوزارة وفقا لذلك ونقل بعض الإدارات في قطاعات اخرى للهيئة العامة للطرق والتي تم اعداد استراتيجية لها مسبقا.

وبين انه سيتم استكمال ما تبقى من إعداد الخطة التشغيلية والاعلان عن إطلاق استراتيجية الوزارة ضمن حملة إعلامية توعوية بالخطة الإستراتيجية لزرع القيم الاستراتيجية لدى موظفي الوزارة وتحفيزهم لتنفيذ أهدافها .

واوضح ان ذلك سيكون متزامنا مع المرحلة الثانية وهي تطبيق الإستراتيجية ومتابعة تنفيذها وقياس الأداء الفعلي ومقارنته بالمعايير المحددة مسبقا وتقييمها بما يضمن تنفيذها وتحقيق أهدافها.