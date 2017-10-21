دعت سفارة دولة الكويت لدى اليابان اليوم رعاياها إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ضوء إعصار قوي متوقع أن يجتاح مناطق واسعة من الأراضي اليابانية.

وقالت السفارة في بيان لها إن الاعصار المتوقع أن يجتاح صباح غد الأحد من محافظة أوكيناوا في الجنوب حتى المحافظات الشمالية مرورا بالعاصمة طوكيو ستصاحبه مخاطر بأن تؤدي الأمطار الغزيرة الى انزلاقات ترابية خطيرة وفيضانات للأنهر بالإضافة الى حدوث رياح قوية.

كما دعا البيان المواطنين الكويتيين الى التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات اليابانية المحلية والاتصال على السفارة في حال حدوث طارئ أو لطلب المساعدة على الأرقام: (0334550361 - 0334550362 - 0334550363).