المجموعة تتكفل بعلاج 20% من الأطفال وتقدم الدعم المادي لباقي الأطفال

العثمان: «البروميناد» يدعم المبادرة للعام الثاني على التوالي إيماناً بأهمية دور المجموعة في مساندة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حنان عبد المعبود

أعلنت المدير الطبي لمجموعة فوزية السلطان الصحية د.إلهام الحمدان عن علاج ما يقارب 900 طفل من بداية تدشين المشروع عام 2010 حتى الآن، وان متوسط علاج الطفل الواحد سنويا يتراوح بين 6 و7 آلاف دينار، لافتة إلى أن مجموعة فوزية السلطان تتكفل بالعلاج الكامل لما يقارب 20% من الأطفال وتشارك بنسبة تتراوح بين 25 و75% في تقديم الدعم المادي لباقي الأطفال.

جاء ذلك ضمن تصريح للحمدان على هامش المؤتمر الصحافي الذي اقيم بمجمع «البروميناد» الراعي البلاتيني للسباق الخيري RunKuwait للإعلان عن انطلاق السباق في نسخته السابعة يوم السبت الموافق 11 نوفمبر، وتوقعت مشاركة نحو 2500 متسابق هذا العام بزيادة 200 متسابق عن العام السابق.

واشارت في الوقت ذاته إلى ان متوسط الدعم المادي الذي يقدمه المتسابقون يصل إلى نحو 20 ألف دينار والرعاة 38 ألف دينار.

وقالت الحمدان في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في مركز «البروميناد» الثقافي بحضور سهيرة لادها ممثلة عن مجمع «البروميناد»: يعد سباق RunKuwait مبادرة خيرية تسعى الى تعزيز الوعي وحشد الدعم المادي للمساهمة في تقديم سبل الرعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنذ عام 2013، عمل السباق على تسخير جميع رسوم التسجيل لدعم مركز تقييم وتأهيل الأطفال التخصصي وغير الربحي التابع لمجموعة فوزية السلطان الصحية.

واضافت ان السباق في نسخته السابعة يستكمل بدعم دائم ومساهمات سخية من قبل الشركات الراعية، كما ترمز هذه السنة إلى التعاون المثمر الذي يجمع بين سباق RunKuwait ومجمع «البروميناد» للعام الثاني على التوالي، واننا فخورون بإعلان مجمع «البروميناد» الراعي البلاتيني للسنة السابعة للسباق. ولقد لمسنا دعما ملحوظا من جميع الرعاة منذ انطلاقة السباق وحظينا بدعم فريق مجمع «البروميناد» والذي يستمر للعام الثاني في دعم مبادرة RunKuwait والمشاركة في تحقيق هدفنا وهو تقديم سبل الرعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعليقا على الرعاية، قال نائب مشرف مكتب العثمان وعضو لجنة الأوصياء عدنان العثمان: «البروميناد» حريص دوما على دعم المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع الكويتي ومنها مبادرة RunKuwait المنظمة من قبل مجموعة فوزية السلطان الصحية.

ويسرنا أن نكون الراعي البلاتيني لهذه الفعالية للعام الثاني على التوالي إيمانا منا بأهمية دور المجموعة في مساندة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كما نتمنى لجميع المشاركين سباقا ممتعا.

وتابع: يتضمن السباق مسافتين هما 5 كم و10 كم ويدعو جميع أفراد العائلة للمشاركة ومساندة القضية من خلال التسجيل في السباق عبر الموقع الرسمي runkuwait.org للمشاركة بالركض أو المشي، وذلك قبل 4 نوفمبر ليتم احتساب المدة الزمنية للسباق وفرصتهم للمنافسة.

يذكر أن السباق هذا العام يقام بدعم ورعاية من الشريك المؤسس شركة أجيليتي، الراعي البلاتيني البروميناد، راعي موقع السباق المركز العلمي، الراعي الذهبي مكتب ASAR الرويح وشركاه وإنترسبورت، الراعي الفضي شركة الألبان الكويتية الدنماركية، الراعي البرونزي فيتنس فيرست والراعي الصديق ايكيا ومركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، وشركة زين للاتصالات، بالإضافة إلى شركة Gotap راعي بوابة الدفع الالكترونية.

كما ينطلق السباق تحت رعاية إعلامية من قبل جريدة «الأنباء» وكويت تايمز، بالإضافة إلى مدونة 248am برعاية حصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى جميع الأفراد الراغبين في التسجيل في السباق زيارة الموقع الرسمي runkuwait.org، كما يمكنهم أيضا الاطلاع على معلومات السباق ومشاركة أي استفسارات أو أسئلة عبر حساب @RunKuwait على الانستغرام والفيسبوك.