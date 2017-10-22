أسامة دياب

دعا السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان إلى ضرورة ممارسة الرياضة والحرص على تناول الطعام الصحي كوسيلة فعالة لمحاربة الأمراض والحفاظ على الصحة العامة، موضحا انه يعاني من مرض السكري إلا انه استطاع أن يتحكم به عن طريق تنظيم غذائه وممارسة التمارين الرياضية فقط دون الحاجة الى الأدوية.

ولفت سيلفرمان - في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» على هامش مشاركته في ماراثون ضمن فعاليات أسبوع اكتشف أميركا 2017 صباح امس في مجمع البوليفارد بالسالمية - إلى أن السباق يعد الانطلاقة الفعلية لفعاليات مهرجان اكتشف أميركا هذا العام والذي سيستمر على مدار الـ 10 أيام المقبلة، حيث ستنظم السفارة عددا من البرامج المتنوعة والتي تعكس الجوانب المختلفة للثقافة الأميركية.

وأشار سيلفرمان إلى أن هذه الفعاليات فرصة رائعة لتسليط الضوء على قوة ومتانة العلاقات الأميركية - الكويتية وبحث سبل تطويرها وتعزيزها، موضحا أن مهرجان اكتشف أميركا هذا العام يمتاز بتنوع فقراته الثقافية، والاقتصادية والتجارية، والغذائية، معربا عن سعادته بالروابط الوثيقة التي تربط الشعبين الصديقين.

وتقدم بالشكر لشركة نايك وشركة علي عبدالوهاب لرعايتهما السباق، مثمنا دور شركة بروفيجن لتنسيقها التفاصيل اللوجستية لهذا الحدث، مشيدا بدور مجمع البوليفارد واستضافته للسباق.

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