القاهرة - هناء السيد

يعقد الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين مؤتمرا في القاهرة يوم الأربعاء المقبل للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية في دورتها السادسة عشرة، والتي تتضمن جوائز: أفضل ديوان للشعر وأفضل قصيدة، وأفضل كتاب في النقد الشعري، وجائزة أفضل ديوان للشعراء الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين، وأفضل قصيدة للشعراء الشباب، وجائزة تكريمية لشاعر حقق حضورا كبيرا في مسيرة الشعر العربي.

وأعرب البابطين عن شكره للمثقفين العرب الذين آمنوا برسالة المؤسسة، ونوه بدور الأدباء في مصر التي انطلقت منها أول دورة للمؤسسة عام 1990. والتي سيعقد فيها المؤتمر الصحافي لجوائز الدورة السادسة عشرة.

وقال رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين، إن هذه الجوائز تأتي لتحفيز الشعراء العرب على العطاء بما يحققه الشعر من تعزيز لمكانة اللغة العربية التي هي أحد أهداف المؤسسة التي توسعت أعمالها لاحقا في مجال حوار الثقافات والدعوة للسلام والتعايش بين الشعوب.