المضف: تقرير 2017/2016 سيتضمن أرصدة الحسابات وفقاً للتصنيف الجديد

أكد ديوان المحاسبة أمس قيامه بالدور المنوط به فيما يتعلق بملف حسابات العهد وفق الاختصاصات المخولة له من خلال تسليط الضوء سنويا على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومنها ما يتعلق بحسابات العهد.

جاء ذلك في تصريح صحافي لرئيس فريق النظر في المصروفات على حساب العهد للحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 في ديوان المحاسبة سوسن المضف.

وقالت المضف ان تقرير الديوان لنتائج تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تضمن تحليلا للأرصدة المتضخمة حسب الجهات الحكومية وبيان رأي الديوان في ذلك، مشيرة الى أن الديوان يقدم هذا التقرير سنويا لمجلس الأمة وفق المادة (22) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن انشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.

وبينت أن الديوان يقوم سنويا بإعداد تقارير دورية وتقارير فحص الحساب الختامي لجميع الجهات الحكومية وتبليغ الجهات بتلك التقارير كما يقوم بعرض البيانات وتحليلها في التقرير السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية.

وأوضحت أن الفصل الأول من التقرير السنوي تضمن نظرة عامة على البيانات ونتائج تنفيذ الميزانية والتي أظهرت تضخم أرصدة حساب العهد من سنة مالية الى اخرى.

وذكرت ان ارصدة حساب العهد تضخم خلال السنوات المالية الأربع السابقة من 2.03 مليون دينار (نحو 6.7 ملايين دولار) للسنة المالية 2012/2013 ليصبح 2.9 مليون دينار (نحو 9.5 ملايين دولار) للعام 2013/2014 فيما بلغ خلال العام 2014/2015 2.8 مليون دينار (نحو 9.2 ملايين دولار) ليرتفع بعدها إلى 3.8 ملايين دينار (نحو 12.5 مليون دولار) للسنة المالية 2015/2016.

واضافت أن النظرة العامة على البيانات ونتائج تنفيذ الميزانية تضمنت تحليلا لتلك الحسابات وتم إدراج الملاحظات المكتشفة بهذا الشأن سنويا على مستوى الجهات الحكومية ضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي، كما تم عرض ومناقشة الملاحظات الواردة به ضمن الاجتماعات المنعقدة بلجنة الميزانيات والحساب الختامي.

وقالت ان التقرير السنوي للديوان للسنة المالية 2016/2017 سيتضمن أرصدة تلك الحسابات وفقا للتصنيف الجديد لوزارة المالية والتي تمت مقابلة حسابات العهد بنظام إدارة مالية الحكومة GFMIS (الأوراكل) من ضمن الأصول المتداولة وغير المتداولة.